與劉嘉玲看秀牽緊緊 梁朝偉「社恐樣」又逗笑網友

梁朝偉與妻子劉嘉玲一同出席時尚活動，再度成為焦點。（取材自微博）

港星梁朝偉 與妻子劉嘉玲 近日一同出席愛馬仕 2025秋冬系列上海大秀，兩人以十指扣的方式現身，大秀恩愛。引人關注的是，梁朝偉被拍到緊張到有些手足無措，一如既往的社恐模樣，讓不少網友笑翻了，紛紛表示，「梁朝偉的局促可愛承包了我今晚的笑點」。

當天，劉嘉玲穿著米白色立體剪裁套裝，俐落短髮搭配精緻妝容，幹練中不失優雅時尚；梁朝偉身著粉色襯衫搭深色長褲，看起來休閒愜意。據悉，這是兩人繼同年4月香港金像獎紅毯後，時隔48天再度公開合體。

從網上流出的影片可見，劉嘉玲面對鏡頭時顯得大方得體，梁朝偉則看起來有些不自在，一直緊緊握住劉嘉玲的手，拍照時更是頻頻抿嘴，似乎在緩解緊張情緒。有網友笑稱，梁朝偉一如既往地社恐無助，與劉嘉玲一起走秀很有喜感。

還有人說，「梁朝偉的局促可愛承包了我今晚的笑點」、「又被迫營業了」、「走路恨不得同手同腳」。

據悉，梁朝偉在日本生活20年卻故意不學日語，以此減少人際交流，自述「頂多講兩句就結束」。這種對簡單生活的偏好體現在日常：閒暇時獨自滑雪、餵鴿子，被網友稱為「社恐生存範本」。這個個性和「社交達人」劉嘉玲有著天壤之別。