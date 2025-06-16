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一個長大 一個變老…李連杰重逢30年前「兒子」 掀回憶殺

娛樂新聞組／綜合報導
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李連杰(左)緊攬兒子謝苗。(取材自微博)
李連杰(左)緊攬兒子謝苗。(取材自微博)

有「功夫皇帝」之稱的李連杰近日進駐抖音，不足半個月已吸納近300萬粉絲，人氣超強。近日，李連杰與30年前「兒子」重逢，原來是曾在「洪熙官之少林五祖」和「給爸爸的信」中飾演他兒子的謝苗，二人互相溫馨有趣，掀起網友滿滿的回憶殺。

62歲的李連杰自從十餘年前被診斷患有甲狀腺疾病，近年產量大減。他日前高調進駐抖音平台，並透露和吳京、謝霆鋒合演的「鏢人」即將上映，消息一出讓網友開心不已。

近日，李連杰在抖音PO出新短片，片中先是播放「給爸爸的信」中兩父子一起刷牙片段，二人俯身將頭放入注滿水的盆中洗臉，一抬頭已是「長大」和「變老」的謝苗和李連杰。

香港01報導，畫面中的李連杰狀態極佳、聲線響亮，一手將謝苗的頭壓低進水盆依然勁度十足。最讓網友訝異的是，童星出身的謝苗今年已經41歲，長得比「爸爸」李連杰還高，但樣貌上並沒有太大變化。

二人大玩時空穿梭，謝苗送了一條卡通內褲給李連杰，呼應「洪熙官之少林五祖」兒子將洪熙官唯一的內褲洗破的劇情。

父子「30年後」重逢，李連杰一句：「臭小子」，將謝苗的頭拉到自己面前，謝苗亦擁著李連杰的腰，最後還重溫二人昔日片段，寫道「我在努力長大，請您慢慢變老」，令網友勾起回憶殺。

據悉，謝苗自幼習武，11、12歲時先後參演「洪熙官之少林五祖」及「給爸爸的信」，亦曾在「賭神2」飾演已故柯受良的兒子，每次均打出硬橋硬馬真功夫，令人印象深刻。

李連杰(右)和謝苗曾在「洪熙官之少林五祖」中演父子。(取材自微博)
李連杰(右)和謝苗曾在「洪熙官之少林五祖」中演父子。(取材自微博)

李連杰 抖音 香港

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