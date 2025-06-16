「臨江仙」挨批難看 白鹿親吐：我該從仙俠賽道退一退

白鹿表示，「該從仙俠賽道稍微退一退了」。(取材自微博)

女星白鹿 主演的仙俠劇「臨江仙」，日前開播一度因為「難看」上熱搜，引發熱議。近日，白鹿受訪時坦言，連拍數部古裝仙俠戲後，身心都有些疲憊，因此對未來的戲路規畫有了新的思考，她不諱言地說，「我該從仙俠賽道稍微退一退了」。

其實，白鹿主演的前一部仙俠劇「白月梵星」，在今年1月開播時，雖然收視不差，但口碑慘輸楊紫 「國色芳華 」，豆瓣評分只有5.8。據網友分析，觀眾對於此類型作品已經審美疲勞，所以已經無法重現過去古偶劇熱潮，因此白鹿在受訪時，也透露自己想要轉型，逐漸捨棄偶像劇，希望藉著現代劇和正劇打磨演技。

但在「白月梵星」後，白鹿竟火速接下相同類型的「臨江仙」。據悉，「臨江仙」劇本出自白鹿經紀人于正之手，他想讓愛奇藝投資拍攝此劇，而平台給出的條件之一就是希望白鹿演出，於是在資源交換下，白鹿才會連續演出兩部古偶劇。

果然，「臨江仙」開播後熱度高但口碑分化，不少觀眾反饋「題材重複、演技模式化」，論區充斥著「白鹿演技下滑，台詞眼神愈來愈無力，缺乏靈氣，怎麼演啥都一樣，演技差」各種聲音。

近日，白鹿受訪時坦言，雖然喜歡古裝仙俠戲類型，但擔心觀眾對於劇情或角色出現疲乏感，「我上一部拍的也是仙俠，所以我特別擔心重複感，也怕觀眾膩了」，直言目前最需要的是「休息充電」。

據悉，白鹿今年上半年的工作量非常大，她計畫調整節奏，減少曝光以儲備能量，強調「需要時間消化角色與生活」。