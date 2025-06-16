張新成「淬火年代」攜手宋祖兒 闖90年代製造業拚博

「艱難的製造」由張新成領銜主演。(取材自微博)

由宋祖兒、張新成主演的電視劇「淬火年代」近日官宣定檔，該劇改編自阿耐小說「艱難的製造」，作為「大江大河」系列的姊妹篇，整部劇延續了其一貫深刻細膩的企業發展題材。其他演員還包括王彥霖、任程偉、張月、何雨虹、劉奕君等。

其實，「淬火年代」其實就是「大江大河」的番外劇情，講述了20世紀90年代末，留學德國 的柳鈞（張新成飾）回到家鄉東海，立志將父親的老機械製造廠改造成科技領先的現代化製造廠，憑借過硬的技術和一腔理想主義，最終使騰飛廠在民營製造業發展的洪流中奮勇爭先，占據了一席之地的故事。

宋祖兒飾演的崔冰冰則成為他研發路上的得力助手，兩人在攜手拚搏中建立了深厚感情，共同成長與成功。整體劇情洋溢著滿滿的正能量。

而最讓人驚喜的是，在「大江大河」中飾演宋運輝的王凱這次以友情客串方式出現，不僅令粉絲振奮，也讓故事銜接更加緊密。

對於留學歸來、了解海外先進製造工業體系的柳鈞而言，精密的機床器械遠比複雜的人際關係更易洞悉，而技術創新的試驗與探索本就難免伴隨波折，行業對手的惡性競爭更是無所不為、令人瞠目。工人的質疑、對手的悶棍、抄襲的風氣，柳鈞所面對的艱難處境在短暫的預告鏡頭中便可見一斑，也令他一度心灰意冷想要「離開這兒」。