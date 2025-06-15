我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／這些火車路線連接東西岸 必經芝加哥

明尼蘇達州槍擊案 嫌犯曾向友人表示「可能時日無多」

趙麗穎被孤立？章子怡一舉動破除謠言

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
章子怡日前和楊冪約了「上海蛋糕局」。(取材自微博)
章子怡日前和楊冪約了「上海蛋糕局」。(取材自微博)

由導演陳可辛執導、改編自民國四大奇案之一的電影「醬園弄·懸案」日前定檔，為了炒熱氣氛，女主角章子怡和女配角之一的楊冪約了「上海蛋糕局」，一度掀起話題，網上甚至傳出「楊冪章子怡孤立趙麗穎」。近日，趙麗穎在微博發布參演角色「西林」的短髮造型劇照，章子怡隨後在評論區留言「短髮帥氣西林」，相關話題迅速登上熱搜。

楊冪日前在社交平台發布芒種主題蛋糕照片後，章子怡評論「上海咱們約蛋糕局」，楊冪隨即回應「必須約」，引發兩人私下關係密切的猜測，有人質疑趙麗穎是不是被劇組冷落了，還有網友說，「章楊兩位拉幫結派，搞小團體」、「怎麼不帶趙麗穎玩」。甚至有「趙麗穎大粉號召抵制電影」等傳言。

時隔數日，趙麗穎在微博發布電影中角色「西林」的短髮造型劇照，並配文「你好，西林小姐」，沒想到釣出章子怡在評論區留言「短髮帥氣西林」，瞬間吸引數十萬網友點讚和評論。

趙麗穎曬出主演角色「西林」的短髮造型劇照。(取材自微博)
趙麗穎曬出主演角色「西林」的短髮造型劇照。(取材自微博)

有網友解讀，這次評論被視為打破傳言，強調主創合作默契，還有人說，「章子怡一碗水端得真平」。

不過，趙麗穎次日才回覆章子怡表情包，引發「態度冷淡」爭議。對此，趙麗穎團隊及粉絲澄清，趙麗穎性格低調，更注重角色塑造而非社交炒作。

有網友分析，章子怡應該和楊冪的關係較親近，因為她約楊冪蛋糕局的言詞親密，回應趙麗穎的只是單純的角色誇誇，而楊冪的情商和社交能力也確實比趙麗穎強很多。

據悉，「醬園弄」大咖雲集，其中，85花代表人物楊冪、趙麗穎平日王不見王，這次罕見一同參演，自然引起關注和比較。

楊冪是85花代表人物之一。(取材自微博)
楊冪是85花代表人物之一。(取材自微博)

趙麗穎 章子怡 楊冪

上一則

92歲鄉村歌手威利尼爾遜接連開唱 高喊「還沒活夠」

延伸閱讀

只和楊冪約蛋糕局？ 趙麗穎曬「醬園弄」劇照… 章子怡說話了

只和楊冪約蛋糕局？ 趙麗穎曬「醬園弄」劇照… 章子怡說話了
章子怡冷艷、張鈞甯高雅、木村光希性感 同場競艷

章子怡冷艷、張鈞甯高雅、木村光希性感 同場競艷
「醬園弄」女二之爭 楊冪、趙麗穎粉絲罵戰升級

「醬園弄」女二之爭 楊冪、趙麗穎粉絲罵戰升級
「醬園弄」女二之爭未停…楊冪、趙麗穎粉絲比完得獎紀錄比學歷背景

「醬園弄」女二之爭未停…楊冪、趙麗穎粉絲比完得獎紀錄比學歷背景

熱門新聞

劉宇寧（右）下部劇是搭檔有著「萬年不紅體質」封號的李一桐。（取材自微博）

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

2025-06-08 07:00
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
伊麗莎白·赫莉全裸歡度60歲生日。(摘自Instagram)

最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日

2025-06-10 23:48
岳雲鵬在「長安的荔枝」中的演技獲得好評。(取材自豆瓣電影)

曾拿金掃帚獎… 岳雲鵬「長安的荔枝」演技開掛 網喊：改行吧

2025-06-11 07:00
竇驍。(取材自微博)

「長安的荔枝」違限籍令？5位主演竟有4個國籍

2025-06-13 20:17

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列