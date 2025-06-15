趙麗穎被孤立？章子怡一舉動破除謠言

章子怡日前和楊冪約了「上海蛋糕局」。(取材自微博)

由導演陳可辛執導、改編自民國四大奇案之一的電影「醬園弄·懸案」日前定檔，為了炒熱氣氛，女主角章子怡 和女配角之一的楊冪 約了「上海蛋糕局」，一度掀起話題，網上甚至傳出「楊冪章子怡孤立趙麗穎 」。近日，趙麗穎在微博發布參演角色「西林」的短髮造型劇照，章子怡隨後在評論區留言「短髮帥氣西林」，相關話題迅速登上熱搜。

楊冪日前在社交平台發布芒種主題蛋糕照片後，章子怡評論「上海咱們約蛋糕局」，楊冪隨即回應「必須約」，引發兩人私下關係密切的猜測，有人質疑趙麗穎是不是被劇組冷落了，還有網友說，「章楊兩位拉幫結派，搞小團體」、「怎麼不帶趙麗穎玩」。甚至有「趙麗穎大粉號召抵制電影」等傳言。

時隔數日，趙麗穎在微博發布電影中角色「西林」的短髮造型劇照，並配文「你好，西林小姐」，沒想到釣出章子怡在評論區留言「短髮帥氣西林」，瞬間吸引數十萬網友點讚和評論。 趙麗穎曬出主演角色「西林」的短髮造型劇照。(取材自微博)

有網友解讀，這次評論被視為打破傳言，強調主創合作默契，還有人說，「章子怡一碗水端得真平」。

不過，趙麗穎次日才回覆章子怡表情包，引發「態度冷淡」爭議。對此，趙麗穎團隊及粉絲澄清，趙麗穎性格低調，更注重角色塑造而非社交炒作。

有網友分析，章子怡應該和楊冪的關係較親近，因為她約楊冪蛋糕局的言詞親密，回應趙麗穎的只是單純的角色誇誇，而楊冪的情商和社交能力也確實比趙麗穎強很多。