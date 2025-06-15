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向佐穿女裝堅持做自己 「師父」李連杰說話了

娛樂新聞組／綜合報導
李連杰對於徒弟向佐的裝扮，沒有任何意見。(取材自微博)
李連杰對於徒弟向佐的裝扮，沒有任何意見。(取材自微博)

中國知名功夫演員李連杰近日在直播中與「徒弟」向佐連線，並對他的穿搭風格公開點評。李連杰認可向佐個人風格的獨特性，稱「挺好的」，但也不調侃他，「怎麼男孩最後變成女孩？」相關話題引起網友熱議。

其實，李連杰從未正式公開收徒，但向佐自2004年參演「霍元甲」起便尊稱李連杰為「師父」，兩人後續合作了「投名狀」等電影。早年，李連杰並不支持向佐走演藝道路，勸他接管家業，但最終還是尊重徒弟的選擇。

近年來，向佐頻繁嘗試女裝造型，有網友認為此舉突破傳統形象，展現多元化美學，但也有人質疑他藉此博流量。對此，向佐曾公開回應，「為什麼女生穿男裝可以？」並堅持做自己。

向佐嘗試女裝造型一度引發網友議論。(取材自微博)
向佐嘗試女裝造型一度引發網友議論。(取材自微博)

在李連杰的直播中，他提到曾看了時尚雜誌中向佐穿女裝，他覺得這樣的個人風格也挺好。他也不忘開徒弟玩笑，「我一點沒有生氣，我只是覺得，我教了一個男孩，怎麼最後變成女孩？」

李連杰的發聲，贏得不少網友好評，有人說，「看見了他身為師父的智慧和胸懷，既保護了徒弟的自尊心，又傳達了自己的觀點」、「李連杰的幽默回應拉近了師徒距離，展現了老一輩藝人與時俱進的觀念」。

直播中，李連杰還透露向佐小時候很調皮，經常惹向太生氣，向佐也笑著回應說，「每次見到師父都很緊張，腿抖」。早年星運不佳的向佐，一直覺得自己給李連杰丟臉了，如今，以諧星身分走路一條路，他激動地說，「師父，我終於不丟你的臉了」。

李連杰

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