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戲說從頭／「臨江仙」甜中帶虐太糾結 白鹿哭戲被讚爆

記者陳慧貞／綜合報導
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「臨江仙」中，白鹿(右)與曾舜晞上演糾纏三世的愛恨情仇。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）
「臨江仙」中，白鹿(右)與曾舜晞上演糾纏三世的愛恨情仇。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

白鹿、曾舜晞主演，于正製作仙俠新劇「臨江仙」一開播便話題熱度飆升。該劇講述宗門小弟子與「大成玄尊」糾纏三世的愛恨情仇，首集節奏快，直接上演女撲男吻戲，白鹿為救曾舜晞撲向對方，意外親上臉頰，還「見色起意」霸氣向男主求婚：「我會對你負責」，最後更直接將人帶回家、深夜同房，鋪陳兩人之後難捨難離的命運。

「臨江仙」開播，男女主角戀愛張力已爆表。劇中，白鹿一人分飾二角，曾舜晞化身深情玄尊白九思，花海中兩人結為夫妻，甜蜜不過三秒，下一幕女方竟暗藏殺機，舉起匕首刺向男主心臟，曾舜晞眼神瞬間從溫柔轉為破碎，讓無數觀眾心碎。

白鹿在「臨江仙」演技被讚爆，尤其在被心愛之人指責只是替身，眼神從不可置信到失望痛心，網友直呼：「哭戲是白鹿的領域」、「那種被否定存在的破碎感，隔著螢幕都能痛到我」。不過戲裡雖虐，戲外兩人互動超甜，日前白鹿受訪因說話破音，被曾舜晞當場笑虧「好性感」，讓她害羞到立刻遮臉，嬌嗔回一句「討厭」，被粉絲笑稱：「這互動比偶像劇還甜」。

製作人于正則透露該劇並非一般仙俠套路，主打愛情、懸疑與夫妻關係戲，強調「臨江仙」劇情局中局、謎中謎，沒有一場是廢戲，所有細節都有用，「十幾次反轉已經陸續鋪開，請觀眾絕對不要錯過每一格細節。」

最新劇情從紅蓮妖的舉動、松鶴縣的事件，到男女主角的情感糾葛，全都將迎來出人意料的徹底翻轉，他也直言：「這才剛開始，好戲都在後頭。」

白鹿

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