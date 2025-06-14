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馬景濤18歲帥兒樣貌曝光 前妻驕傲：我的美男子

記者趙大智／即時報導
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馬世天長相神複製老爸馬景濤。（取材自微博）
馬世天長相神複製老爸馬景濤。（取材自微博）

瓊瑤御用男主角」馬景濤2006年與小21歲大陸女星吳佳尼結婚，育有2子馬世天、馬世心，2017年離婚，雙方未撕破臉。吳佳尼本月為長子歡慶18歲生日，馬世天神複製老爸長相，而16歲的馬世心屬於韓系花美男，曾跟著媽媽在鏡頭前化妝，有意進軍演藝圈。

馬景濤當年拍「封神榜」，結識琵琶精吳佳尼，相識不到3個月就閃婚，吳佳尼為照顧2個兒子淡出幕前，直到2017年離婚才復出。吳佳尼長相神似台灣女星周曉涵，可能是從小帶孩子緣故，母子關係親近

吳佳尼在帶著小兒子馬世天化妝時，曾說：「這臉型跟我一模一樣」。相對的馬世天戴著眼鏡長相斯文，完全就是馬景濤年輕時模樣。吳佳尼在馬世天18歲這天發文，喊他「美男子」，無論未來選擇哪條路，她都無條件支持，「作為演員，媽媽經歷過掌聲，也經歷過低谷，但我始終相信，只要心裡有熱愛，腳下有方向，沒什麼困難是過不去的」，最後那句「謝謝你讓我成為你的媽媽」也太讓人噴淚。

吳佳尼也在小紅書影片透露，馬世心會在家自己染髮化妝，笑說：「我覺得可酷了。」顯示開明教育態度，還說從幼兒園就有小女生追在兒子後面跑著喊：「心心、心心！」馬世心顯然也知道自己好看，想當顏值主播，他會畫畫，也愛寫歌，媽媽超驕敖：「不愧是我的兒子」。

馬景濤近日推出西安旅遊Vlog，影片中身型精實，看不出63歲。他以另一種方式表達對兒子的愛，將父親、自己以及兒子們的影片融在一塊，寫下「父愛如山」感嘆。

馬景濤秀肌肉。（取材自微博）
馬景濤秀肌肉。（取材自微博）
吳佳尼（右起）與馬世天、馬世心感情好。（取材自微博）
吳佳尼（右起）與馬世天、馬世心感情好。（取材自微博）
吳佳尼（右）和韓風兒馬世心。（取材自微博）
吳佳尼（右）和韓風兒馬世心。（取材自微博）
馬景濤在西安取景。（取材自微博）
馬景濤在西安取景。（取材自微博）
16歲馬世心對幕前有興趣。（取材自微博）
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瓊瑤 小紅書

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