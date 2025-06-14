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「山河令」男星錄節目 右眼受傷距眼球1公分

娛樂新聞組／即時報導
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龔俊在參與海外綜藝節目「地球超新鮮」時，玩遊戲不慎傷了右眼。(取材自微博)
龔俊在參與海外綜藝節目「地球超新鮮」時，玩遊戲不慎傷了右眼。(取材自微博)

主演「山河令」暴紅後，大陸男星龔俊三年來陸續演了「安樂傳」、「我要逆風去」、「狐妖小紅娘月紅篇」等7部電視劇。近日他在參與海外綜藝節目「地球超新鮮」時，玩遊戲不慎傷了右眼，俊美臉龐也破相，部分路透影片可看到，龔俊的傷口距離眼球僅約1公分。

事故發生後，龔俊工作室發布聲明，表示醫護人員第一時間對傷口進行處理，目前傷勢已無大礙，並未影響眼球。此事引起大批粉絲不滿，認為經紀人和工作室沒有人一起到義大利照顧他非常不負責任，且工作室在事故發生後未及時主動通報，直至網友發現傷痕後才做出回應，被批評漠視藝人安全。

龔俊在參與海外綜藝節目「地球超新鮮」時，玩遊戲不慎傷了右眼。(取材自微博)
龔俊在參與海外綜藝節目「地球超新鮮」時，玩遊戲不慎傷了右眼。(取材自微博)

龔俊以古裝耽美劇《山河令》走紅，他在戲裡飾演「溫客行」一角，該劇開播3個月即創下21億流量，龔俊也從一個18線（知名度極低、毫無人氣）沒沒無聞的小明星，搖身成為一線小生，之後接連演7部電視劇，但每一部都難逃仆街命運。。

「豆瓣論壇」去年舉行陸戲小生演技票選，網友依對該小生的演技勾選「好」、「及格」、「差」，依好評率排名，在網友投票中，被認為演技最爛的龔俊，在1509名投票網友中，只有18人覺得他演技好，好評率低至1.19％，他被嫌唸台詞像沒有感情的打字機。

龔俊以古裝耽美劇「山河令」走紅，但演技被評最爛。(取材自微博)
龔俊以古裝耽美劇「山河令」走紅，但演技被評最爛。(取材自微博)

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