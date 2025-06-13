「襲胸女演員」消失3年 40歲男星復出裝嫩演高中生被酸「學生家長」

張翰降齡演高中的畫面被酸爆。（取材自微博）

40歲大陸男星張翰曾演過「一起來看流星雨」、「杉杉來了」、「溫暖的弦」，被稱霸總專業戶，沒想到2022年一部「東八區的先生們」中的「襲胸、扯內衣肩帶」橋段，讓他口碑崩塌，也因此神隱了三年。近日，張翰悄悄復出拍攝新劇，但是降齡演高中生的他，造型卻被網友狠批違和，「像極了偷穿兒子校服的老爸」。

張翰新片路透曝光，從曝光的畫面中可以看到，他身穿一套高中的制服並將頭髮剪成齊劉海，似乎想要呈現青春模樣，但是明顯的法令紋卻讓他破功，造型引來不少批評，「這年紀真的不適合」、「不如去演霸道總裁」、「像極了偷穿兒子校服的老爸」'你今天是來參加高考 的嗎」。

張翰降齡演高中的畫面被酸爆。（取材自微博）

面對網友的評價，張翰緊急出面回應：「聽說我演高中生被『考古』了？那是我新電影當中的閃回鏡頭，讓大家費心啦。請把注意力交給此刻的-----李正道！」他解釋新戲是懸疑劇，他在劇中飾演刑警隊長，所以高中生畫面只是回憶鏡頭。

其實，張翰2022在自製戲劇中的「東八區的先生們」裡，他就曾試圖再塑青春男神的形象，但劇情被吐槽油膩，角色人設被批在吃女主角的豆腐，除了伸手拉扯女主角許可（王曉晨飾演）的內衣肩帶，還有觸碰揉對方胸部的畫面，引起網友撻伐，自此沒有推出新作，近期才復出就掀起話題。