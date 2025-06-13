那英歌迷會突解散 網驚：退出演藝圈？

那英官方歌迷會無預警解散。(取材自微博)

華語樂壇天后那英的官方歌迷會近日在微博 發布公告，表示經與歌迷會創始人員充分協商，那英官方歌迷會正式解散，各平台相關帳號將同步終止運營。突如其來的消息，震驚不少粉絲，有網友表示，這決定也太草率了，還有人驚訝問，「是那英要退出演藝圈嗎？」

公告稱，那英歌迷會自2008年11月27日成立以來，承蒙各位歌迷多年來的溫情陪伴、支持理解。隨著社交媒體生態的發展，傳統歌迷會功能已由更多元化的方式實現。經慎重考量後，認為當前解散歌迷會是最合適的決定。

公告還提到，「最後懇請各位歌迷繼續以理性、溫暖的方式支持愛護歌手那英。真正的喜愛應當成為彼此成長的養分，而非傷害的藉口。願我們共同守護這份純粹的美好。」

截至目前，「那英NA工作室」尚未回應此事，最近的一條微博停留在6月6日；那英的微博則顯示「暫無內容」。據悉，她的微博設置半年可見，這意味著那英已超過半年沒有更新內容。

種種跡象引發外界猜測，「難道那英要隱退了」，還有人質疑，一個官號莫名其妙就撒手不管，說不運營就不運營，正常情況應該找人接班或者繼任，而不是發個通知就解散。

但也有網友表示，「解不解散不重要，不影響歌迷對她的愛」、「歌迷會上世紀的產物，新的時代歌迷不需要組織」。

更有分析指出，歌迷會解散正值那英計畫參加7月音樂節前夕，認為此舉可能影響活動應援組織。