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鹿晗演唱會門票秒殺 身為好友的他竟搶不到…

娛樂新聞組／綜合報導
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鹿晗將舉辦「season4」亞洲巡迴演唱會。(取材自微博)
鹿晗將舉辦「season4」亞洲巡迴演唱會。(取材自微博)

大陸藝人鹿晗「season4」亞洲巡迴上海站門票日前開售，沒想到搶票激烈，兩場演唱會共1.9萬張門票在短短數秒內就售罄，據統計，搶票成功率約2.15%。讓人訝異的是，男星鄧超也沒搶到門票，他氣到在社交平台發文吐槽，「搶不到鹿晗演唱會的票，我只能自己開了，全唱他的歌」，讓網友笑翻了。

鹿晗上海站演唱會吸引了近90萬人搶購，線上搶票人數峰值達45萬。這場搶票狂潮不僅讓普通粉絲感嘆「地獄級難度」，連和鹿晗「情同父子」的鄧超也失手。他的發文調侃，引發網友熱議，並一度登上熱搜，有人說，「原來明星搶票也跟咱普通打工人一樣絕望」。

也有不少網友對鄧超「自己開唱」的提議舉雙手贊成，紛紛留言，「那鹿晗在台下看你唱」、「你唱一首就好，剩下的給鹿晗唱」、「請鹿哥當嘉賓，他唱20首」，甚至戲稱他「賣門票補貼家用」。

其實，鄧超和鹿晗因參加綜藝「奔跑吧兄弟」相識，兩人年齡雖相差10歲，但交情好到以「父子」相稱。對於鄧超「搶票失敗」，有部分網友質疑「是不是炒作的手法？」

除了鄧超搶不到門票，黃子韜也在直播中爆料，「8月將去鹿晗演唱會合體，連唱兩首」，消息震驚不少「鹿韜CP」。

據悉，鹿晗與黃子韜早年同為韓團EXO成員，歸國後仍保持深厚友誼。黃子韜曾在直播中調侃「我倆本來就是CP，十多年前就有了有啥好說的？」鹿晗則以「小拳拳搥胸口」等肢體動作回應，展現好交情。

身為好友的鄧超竟也搶不到鹿晗演唱會門票。(取材自微博)
身為好友的鄧超竟也搶不到鹿晗演唱會門票。(取材自微博)

鹿晗 鄧超

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