梁洛施曝新戀情 牽手導演馬浴柯

梁洛施（圖）傳出和馬浴柯戀愛中。（取材自微博）

現年36歲的香港 女星梁洛施，最初以模特兒身分進入演藝圈，憑藉亮麗外型受到廣大觀眾喜愛。2007年，她參與好萊塢 電影「神鬼傳奇3」的演出，期間認識香港首富李嘉誠之子李澤楷，兩人隨後展開戀情並育有三名子女。然而，兩人始終未婚，並於2011年宣布分手。自此，梁洛施一人獨力撫養三名孩子，並逐步重返演藝事業。

梁洛施未婚生下三子，她曾在節目中透露，與李澤楷分手的原因之一，是難以接受對方受到眾多女性青睞。不過，她強調，對於未婚生子的選擇並不感到後悔。

梁洛施去年曾談到感情狀況，表示目前仍是單身，但對於未來發展新戀情或再次步入婚姻持開放態度，強調會順其自然地看待感情生活。她也笑稱，孩子們反而會鼓勵她主動認識新朋友、安排約會。如今她終於迎來新戀情，和45歲大陸男星馬浴柯被拍到一起參加活動、吃飯，一路上都手牽手毫不避諱，看起來十分甜蜜。馬浴柯曾出演張紀中版「天龍八部」、「掃毒」、「大鬧天竺」等，也曾執導「怒潮」。為了馬浴柯，梁洛施近年大部分時間都留在北京生活。