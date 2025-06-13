梁洛施曝新戀情 牽手導演馬浴柯
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現年36歲的香港女星梁洛施，最初以模特兒身分進入演藝圈，憑藉亮麗外型受到廣大觀眾喜愛。2007年，她參與好萊塢電影「神鬼傳奇3」的演出，期間認識香港首富李嘉誠之子李澤楷，兩人隨後展開戀情並育有三名子女。然而，兩人始終未婚，並於2011年宣布分手。自此，梁洛施一人獨力撫養三名孩子，並逐步重返演藝事業。
梁洛施未婚生下三子，她曾在節目中透露，與李澤楷分手的原因之一，是難以接受對方受到眾多女性青睞。不過，她強調，對於未婚生子的選擇並不感到後悔。
梁洛施去年曾談到感情狀況，表示目前仍是單身，但對於未來發展新戀情或再次步入婚姻持開放態度，強調會順其自然地看待感情生活。她也笑稱，孩子們反而會鼓勵她主動認識新朋友、安排約會。如今她終於迎來新戀情，和45歲大陸男星馬浴柯被拍到一起參加活動、吃飯，一路上都手牽手毫不避諱，看起來十分甜蜜。馬浴柯曾出演張紀中版「天龍八部」、「掃毒」、「大鬧天竺」等，也曾執導「怒潮」。為了馬浴柯，梁洛施近年大部分時間都留在北京生活。
馬浴柯曾在電視節目的訪問中提及，1998年高中畢業後他隻身赴北京投考中央戲劇學院，未料名落孫山，其後他過著北漂的生活，曾做過洗車工人、送報員、酒吧侍應等等，最差的時候曾住在酒吧店主家裡的衣櫃。2000年，他經朋友介紹到片場做場記，開始正式踏入演藝圈。2003年，出演張紀中任製片人的電視劇「天龍八部」游坦之一角，演技備受肯定。2013年，出演電影「掃毒」中的反派毒販段坤獲觀眾好評。
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