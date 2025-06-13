我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

伊朗反擊了 朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

梁洛施曝新戀情 牽手導演馬浴柯

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梁洛施（圖）傳出和馬浴柯戀愛中。（取材自微博）
梁洛施（圖）傳出和馬浴柯戀愛中。（取材自微博）

現年36歲的香港女星梁洛施，最初以模特兒身分進入演藝圈，憑藉亮麗外型受到廣大觀眾喜愛。2007年，她參與好萊塢電影「神鬼傳奇3」的演出，期間認識香港首富李嘉誠之子李澤楷，兩人隨後展開戀情並育有三名子女。然而，兩人始終未婚，並於2011年宣布分手。自此，梁洛施一人獨力撫養三名孩子，並逐步重返演藝事業。

梁洛施未婚生下三子，她曾在節目中透露，與李澤楷分手的原因之一，是難以接受對方受到眾多女性青睞。不過，她強調，對於未婚生子的選擇並不感到後悔。

梁洛施去年曾談到感情狀況，表示目前仍是單身，但對於未來發展新戀情或再次步入婚姻持開放態度，強調會順其自然地看待感情生活。她也笑稱，孩子們反而會鼓勵她主動認識新朋友、安排約會。如今她終於迎來新戀情，和45歲大陸男星馬浴柯被拍到一起參加活動、吃飯，一路上都手牽手毫不避諱，看起來十分甜蜜。馬浴柯曾出演張紀中版「天龍八部」、「掃毒」、「大鬧天竺」等，也曾執導「怒潮」。為了馬浴柯，梁洛施近年大部分時間都留在北京生活。

馬浴柯曾在電視節目的訪問中提及，1998年高中畢業後他隻身赴北京投考中央戲劇學院，未料名落孫山，其後他過著北漂的生活，曾做過洗車工人、送報員、酒吧侍應等等，最差的時候曾住在酒吧店主家裡的衣櫃。2000年，他經朋友介紹到片場做場記，開始正式踏入演藝圈。2003年，出演張紀中任製片人的電視劇「天龍八部」游坦之一角，演技備受肯定。2013年，出演電影「掃毒」中的反派毒販段坤獲觀眾好評。

梁洛施傳出和馬浴柯（圖）戀愛中。（取材自微博）
梁洛施傳出和馬浴柯（圖）戀愛中。（取材自微博）

香港 好萊塢

上一則

與奧蘭多布魯9年情斷？凱蒂佩芮開唱疑吐心聲

下一則

裘莉升格岳母？20歲養女戴巨鑽露餡 網勸：別戀愛腦

延伸閱讀

大開眼界…男神小布挑戰F1賽車 才知車神有多強

大開眼界…男神小布挑戰F1賽車 才知車神有多強
梁洛施為香港首富之子生3孩沒名分 牽手新歡認新戀情　　

梁洛施為香港首富之子生3孩沒名分 牽手新歡認新戀情　　
「魷魚遊戲3」演員大暴雷 導演：不再拍第4季

「魷魚遊戲3」演員大暴雷 導演：不再拍第4季
遭控伸狼爪 導演蕭雅全道歉停工：珍重再見

遭控伸狼爪 導演蕭雅全道歉停工：珍重再見

熱門新聞

劉宇寧（右）下部劇是搭檔有著「萬年不紅體質」封號的李一桐。（取材自微博）

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

2025-06-08 07:00
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
「小哈利」庾恩利穿肚兜上街，被網友偶遇。（取材自微博)

伊能靜兒小哈利「肚兜上街」網：就當他光膀子

2025-06-04 21:15
伊麗莎白·赫莉全裸歡度60歲生日。(摘自Instagram)

最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日

2025-06-10 23:48
方媛曾被指是「天王嫂培訓班」的一員且曾經整容。(取材自Instagram)

天王嫂有無整容 兩個女兒「幫忙」證明

2025-06-05 07:00

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標