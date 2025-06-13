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范瑋琪「歌手」破音 甄妮被嚇到：被騙上節目？

娛樂新聞組／綜合報導
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甄妮坦言第一次聽到范瑋琪唱現場被嚇到。（本報資料照片）
甄妮坦言第一次聽到范瑋琪唱現場被嚇到。（本報資料照片）

台灣歌手范瑋琪日前以補位歌手的身分上中國節目「歌手2025」直播，沒想到她唱自己的經典歌曲「最初的夢想」破音，中國網友嘲聲一片，不懂為何她能參加節目；「鐵肺歌后」甄妮也在臉書留言，坦言第一次聽到范瑋琪唱現場被嚇到，懷疑她是否被詐騙集團欺騙才上節目，貼文一出，瞬間引發大批網友討論。

甄妮日前在社群網站上發文點名「范小姐」，指出這是自己第一次看她及聽她表演，「驚艷，刺激到我要唱了。」並指「是吃了熊心豹子膽？瞎闖刀山不簡單！guts爆棚，或是被詐騙集團矇了？上當！」甄妮在貼文中並未點名范瑋琪，但「范小姐」及「驚艷」一詞，讓人聯想到就是范瑋琪。

甄妮的發文引來網友熱議，「甄妮姐出來讓他們看看什麼叫做教科書級的演唱」、「萬眾期待，甄妮姐，世界最強」，甄妮回：「拜託，別害我挨罵」、「糟了！我每天至少要聽她唱一次，立刻醒神！」

甄妮過去和天后李玟是忘年之交，當時李玟過世前被「2022中國好聲音」霸凌，甄妮多次跳出打抱不平。去年那英演唱林俊傑「裹著心的光」奪冠，當時甄妮就痛批：「那英⋯⋯自己聽聽你唱的如何，好意思贏嗎」。

至於范瑋琪在「歌手2025」第一集就墊底淘汰，連帶她6月21日在佛山舉行的演唱會也受影響，在第三方平台上最高的票價打折到近乎半價的價格。

范瑋琪挑戰「歌手2025」破音。(取材自微博)
范瑋琪挑戰「歌手2025」破音。(取材自微博)

范瑋琪 李玟 詐騙集團

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