肖戰走完復仇路 「藏海傳」美滿結局 狂破新紀錄

「藏海」肖戰（圖）及「香暗荼」張婧儀終迎來美滿結局。（取材自微博）

大陸演員肖戰 主演的2025年度爆款古裝大戲「藏海傳」終於迎來爽快結尾，故事不但為「藏海」的復仇旅程畫下句點，也讓他與深愛的「香暗荼」有了美滿結局，該劇開播以來全網總流量最新已破19.39億，肖戰也成為微博 5月演員熱度報告冠軍，讓「藏海傳」持續狂破新紀錄，成為今年話題度最高的陸劇。

飾演「藏海」的肖戰也在作品完結後，於微博向角色感性道別「小海，真心地為你開心！你看，有這麼多人懂你」，飾演「香暗荼」的張婧儀則以俏皮的方式寫下「香暗荼已經走向自由，枕樓於今日起正式休業，感謝各位對香老闆的支持」，讓粉絲們紛紛入戲直呼「要趕快重刷再看一遍」。

「藏海傳」開播以來話題不斷，肖戰的顏值、演技以及一舉一動都是焦點，為了以最好的狀態出演，並揣摩「藏海」充滿謀略的復仇天才，肖戰不僅苦練台詞、武術以及禮儀訓練，更迅速瘦下8公斤，展現瘦削且精實的身材，許多場裸身戲、入浴戲更不吝惜展現好身材，而藏海與香暗荼的虐心苦戀，最後終於苦盡甘來修成正果，也讓網友看了持續揪心。

而在先前的直播當中，不僅是總導演鄭曉龍對他讚譽有加，飾演高明師傅的資深演員梁超，也展現有如戲中角色一樣的愛徒心切，心疼表示肖戰有許多場戲都是親自上陣，包括酷刑「貼加官」以及在寒冷的冬天躍入髒水潛入質宮，隔天甚至發燒高達39度也不後悔，反而還表示他當天的狀態較為虛弱，剛好很符合某場情緒低落的戲。