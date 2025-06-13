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肖戰走完復仇路 「藏海傳」美滿結局 狂破新紀錄

記者趙大智／綜合報導
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「藏海」肖戰（圖）及「香暗荼」張婧儀終迎來美滿結局。（取材自微博）
「藏海」肖戰（圖）及「香暗荼」張婧儀終迎來美滿結局。（取材自微博）

大陸演員肖戰主演的2025年度爆款古裝大戲「藏海傳」終於迎來爽快結尾，故事不但為「藏海」的復仇旅程畫下句點，也讓他與深愛的「香暗荼」有了美滿結局，該劇開播以來全網總流量最新已破19.39億，肖戰也成為微博5月演員熱度報告冠軍，讓「藏海傳」持續狂破新紀錄，成為今年話題度最高的陸劇。

飾演「藏海」的肖戰也在作品完結後，於微博向角色感性道別「小海，真心地為你開心！你看，有這麼多人懂你」，飾演「香暗荼」的張婧儀則以俏皮的方式寫下「香暗荼已經走向自由，枕樓於今日起正式休業，感謝各位對香老闆的支持」，讓粉絲們紛紛入戲直呼「要趕快重刷再看一遍」。

「藏海傳」開播以來話題不斷，肖戰的顏值、演技以及一舉一動都是焦點，為了以最好的狀態出演，並揣摩「藏海」充滿謀略的復仇天才，肖戰不僅苦練台詞、武術以及禮儀訓練，更迅速瘦下8公斤，展現瘦削且精實的身材，許多場裸身戲、入浴戲更不吝惜展現好身材，而藏海與香暗荼的虐心苦戀，最後終於苦盡甘來修成正果，也讓網友看了持續揪心。

而在先前的直播當中，不僅是總導演鄭曉龍對他讚譽有加，飾演高明師傅的資深演員梁超，也展現有如戲中角色一樣的愛徒心切，心疼表示肖戰有許多場戲都是親自上陣，包括酷刑「貼加官」以及在寒冷的冬天躍入髒水潛入質宮，隔天甚至發燒高達39度也不後悔，反而還表示他當天的狀態較為虛弱，剛好很符合某場情緒低落的戲。

梁超提到有場戲是藏海被仇人趙秉文用刑逼供的「貼加官」酷刑戲，「貼加官」便是用桑皮紙浸泡在水裡，接著一層一層貼到犯人臉上，直到犯人徹底窒息為止，原本以為會透過借位方式呈現，沒想到肖戰完全不用替身親自上陣，真實體驗濕紙貼臉的窒息感，另外還有一場戲，讓肖戰游進又髒又冷的河水就為了潛入質宮，當時他還一度因為游泳太大力而受傷，讓劇組稱讚肖戰對任何戲都是全力投入，就為了拍到最好，戲裡戲外都是真正的大英雄。

「藏海」肖戰及「香暗荼」張婧儀（圖）終迎來美滿結局。（取材自微博）
「藏海」肖戰及「香暗荼」張婧儀（圖）終迎來美滿結局。（取材自微博）

肖戰 微博

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