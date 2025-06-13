「漢字推廣大使」又來了…易烊千璽時隔6年開唱 主題「兩字」 誰懂

易烊千璽格6年再開演唱會。(取材自微博)

大陸人氣男團TFBOYS成員之一的易烊千璽，近年將演藝重心放在影視劇，主演了「少年的你」、「送你一朵小紅花」、「小小的我」等電影。近日傳出，他將舉辦個人演唱會，而主題為「礐嶨」。消息一出，瞬間將這兩個絕大多數人都不認識的漢字推上熱搜，激起全網學習熱潮，易烊千璽更被封為「漢字推廣大使」。

其實，易烊千璽2019年的演唱會曾命名為「玊爾」，也是生僻字，以「有瑕疵的玉」隱喻「獨一無二的自我」，後來一度成為網路流行語。而這次的「礐嶨」兩字，所指為同一含義，即山石嶙峋、堅硬多石的景象或地貌，與他新上線的專輯「楔石」不謀而合。

據悉，「楔石」的核心概念是「沉默與解語」，透過四首單曲串聯，講述了一個守山人「逢石」與山的故事，探索人與山石之間的默契與交流。而「逢石」的名字得於父親一句話，「人一生總要在某個地方遇上一塊不肯讓路的石頭，那時你就得停下來，聽聽它要說什麼，再替山石守住沉默」。樂評人指出，這張專輯具有實驗性的音樂突破，和現在的「流行樂」不同，更像是以詩化的語言和音樂講更抽象的故事。

不過，也有網友質疑，選擇生僻字是否是一種「文化噱頭」？但多數網友認為，易烊千璽擁有大量粉絲，且多為年輕人，他們自發性研習、傳播，各種各樣的科普帖湧現，讓更多人知道了「礐嶨」的語義和文化內涵，效果遠超一板一眼的說教。