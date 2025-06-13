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終於等到了… 景甜二搭張彬彬 網看好再創「司藤」驚人流量

娛樂新聞組／即時報導
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景甜(右)與張彬彬二搭，讓「放肆藤你」CP粉開心極了。(取材自微博)
景甜(右)與張彬彬二搭，讓「放肆藤你」CP粉開心極了。(取材自微博)

景甜與張彬彬主演的電視劇「司藤」，堪稱2021年黑馬，不但在豆瓣拿下7.8分，網播量更高達42億。近日，由兩人二搭的新劇「龍骨焚箱」開機，不少網友看好「放肆藤你」CP能再創高峰。

「龍骨焚箱」改編自尾魚同名小說，是「司藤」原班團隊打造的同系列作品。講述山鬼王座孟千姿（景甜飾）與孤兒江煉（張彬彬飾）共同破解千禧年謎題的奇幻冒險。該劇在湘西、廣西、青海等地實景拍攝，並與「流浪地球」特效團隊合作，呈現「懸棺祕境」、「鳳凰浴火」等奇幻場景。

讓人關注的是，相比「司藤」景甜一番、張彬彬二番的配置，這次官宣「景甜、張彬彬（排名不分先後）」，調整為平番。有網友認為景甜近年頻繁與與許凱、張晚意等平番合作，可能影響咖位。但也有人表示，兩人的演技出彩，不管什麼番位都會支持。

最開心的還是「放肆藤你」CP粉，終於等到景甜、張彬彬二搭，並看好兩人默契度與性張力仍為內娛頂配，有望成為2026年奇幻題材爆款。

據悉，主打中式奇幻加懸疑冒險的「龍骨焚箱」已進入拍攝階段，預計11月殺青，明年暑假檔播出。

景甜

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