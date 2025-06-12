章子怡為「醬園弄」憔悴扮醜 男神也成滄桑盲人

為了扮演憔悴落泊的詹周氏，章子怡刻意暴瘦。(取材自微博)

由陳可辛執導，章子怡 、楊冪 、趙麗穎 、雷佳音及大鵬等主演的奇案懸疑電影「醬園弄」，近日公布上映日期，電影劇照及花絮亦相繼曝光，其中，除了章子怡飾演的詹周氏，讓人幾乎認不出來，還有一個盲人算命師「宋瞎子」也很顛覆眼球，據悉，這個角色扮演者正是易烊千璽。

「醬園弄」劇情改編自民國四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，講述上世紀40年代的上海，有一位屠夫經常出軌嫖妓、非常爛賭，更會回家毆打妻子詹周氏，最後詹周氏將丈夫謀殺並分屍收場。

章子怡飾演殺夫兇手詹周氏，從曝光的花絮片段中可見，她的眼神凶狠、目眥盡裂，相貌改變之大幾乎難以辨認出是章子怡。而且為了扮演憔悴落泊的詹周氏，章子怡刻意讓體重暴跌至42公斤，相當敬業。

除了詹周氏，片中盲人算命師「宋瞎子」一角也讓人幾乎猜不出來是誰演的。據悉，「宋瞎子」的扮演者正是年僅24歲的「頂流男神」易烊千璽。