「長安的荔枝」熱播 舒淇帶頭追劇、吃荔枝成頂流

電視劇「長安的荔枝」熱烈開播，實現「影視+文旅+新消費」的相互賦能。（取材自微博)

時值荔枝上市的季節，聚焦於古代荔枝轉運的電視劇「長安的荔枝」熱烈開播。劇中涉及到的美食、景點、話題熱度倍增，在線上線下掀起「荔枝熱潮」，包括舒淇 在內的不少觀眾吃荔枝追劇的模式，也讓廣東荔枝成為今夏的水果「頂流」。同時，劇集攜手多地文旅、荔枝產業共同推動大劇助農，實際實現「影視+文旅+新消費」的相互賦能。

電視劇「長安的荔枝」講述了唐朝小吏李善德被迫無奈接下高難度差事、千里迢迢從嶺南往長安運送新鮮荔枝的故事。觀眾除了對李善德的「職場經驗」感同身受，也對荔枝等美食、「嶺南」「長安」等美景等產生濃厚興趣，一時間荔枝熱潮席捲美食旅遊等多個領域。

該劇播出後，不僅吸引大量觀眾購買品嚐新鮮荔枝，舒淇等演員曬出吃荔枝的追劇照片，主打一個全民看荔枝吃同款，更有品牌推出聯名荔枝禮盒，無論是劇中貴妃同款的妃子笑荔枝，還是其他品種荔枝，都熱銷不斷。隨著越來越多觀眾入局追劇，攪動今夏水果屆的熱門水果趨勢，將荔枝一舉推至「頂流」。

同時，劇中故事發生地廣東與西安，也吸引了大批遊客前來旅遊，感受荔枝之鄉與千禧年古都的文化底蘊。在社群平台上，也湧現許多「長安的荔枝」主題旅遊線路，遊客可以跟著「影集攻略」品嚐荔枝、健行等。

除了推動了美食與旅遊等熱潮，電視劇「長安的荔枝」也與多地文旅進行了大力聯動，使得荔枝不僅成為今夏最熱門的討論話題之一，大大促進了荔枝銷量的增長，更是持續強化了荔枝作為東方飲食文化代表和多地產業支柱的商業價值與文化價值，並持續不斷地加熱發酵「荔枝效應」。