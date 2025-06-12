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小沈陽18歲女兒沈佳潤 改名Nina在韓出道

娛樂新聞組／綜合報導
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沈佳潤將在南韓出道。（取材自微博）
沈佳潤將在南韓出道。（取材自微博）

中國媒體引述韓媒報導，小沈陽18歲女兒沈佳潤將在南韓出道，以K-pop solo歌手身分發行首張迷你專輯，藝名是Nina。消息一出，已衝上微博熱搜榜前三名。

經紀公司BNB MUSIC表示：「Nina從出道前開始就備受業界矚目。特別是她的英語、中文、韓語都很熟練，展現了作為瞄準全球市場的新一代藝人的可能性。這次的首張迷你專輯《Never Afraid》包括主打歌在內，共收錄了4首歌曲，可以感受Nina廣泛的音樂範圍和vocal色彩。」

沈佳潤本月初曾在小沈陽演唱會上表演引發熱議，網友吐槽把演唱會當「家庭KTV」了。當時小沈陽回應：「接受一切批評的聲音，還需繼續努力，咱們爺倆一定要對得起觀眾，對得起喜歡咱們的人。」回頭來看，原來是為了出道宣傳預熱。

小沈陽是著名喜劇演員趙本山的弟子。2009年央視春晚，小沈陽和趙本山等人聯袂出演小品《不差錢》，從此開始被中國觀眾所熟悉。

另據紅星新聞報導，陳奕迅的女兒陳康堤出道做歌手，並簽約華納唱片，已成為今年重點力捧的女新人。4月，賈乃亮、李小璐的女兒甜馨發布新歌《WAKUKU》，樂華娛樂宣傳，甜馨否認簽約，她指只是樂華娛樂創始人杜華是李小璐的好朋友，才有一個名額。

李小璐 微博 南韓

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