陸主持人帶女兒到泡泡瑪特公司掃貨 買限量Labubu買成「批發商」

王詩齡抱著兩個泡泡瑪特超大號玩偶。（取材自微博)

被中國網友封為「頂級富婆」的李湘，不時在社交媒體上炫富。而李湘對女兒王詩齡的投入從不手軟，從名媛學校、訂製禮服，近日她帶著女兒，直接殺到英國泡泡瑪特 公司總部，開啟「想拿多少拿多少」模式。

綜合媒體報導，最近明星圈刮起一股「拉布布風」。先是汪小菲妻子馬筱梅給小玥兒買，杜淳老婆更是曬了一櫃子顯擺。而李湘母女人在英國，兩人不是去店，是直奔泡泡瑪特公司，整個倉庫的拉布布(Labubu )都任君挑選， 王詩齡抱著兩個超大號玩偶，笑得開心滿足，據報導，超大號玩偶單隻價格就超萬元。

李湘（左)的「富養」王詩齡早已超越常人想像邊界。（取材自微博)

據報導，李湘母女倆一邊購物，一邊觀賞各種玩具。李湘還拍了很多照片分享給網友。李湘對女兒的寵，這次她再度用實力炫富，買限量玩偶買成「批發商」，把之前那些曬櫃子的明星都襯得「小家子氣」了。

李湘的「富養」超越常人想像邊界。讓女兒讀英國頂尖名媛學校，同學非富即貴，５月她曬出帶女兒參加英國王室聚會的影片和圖片，端午節當天，她在社群平台上曬出與女兒王詩齡的家宴，其中一盤粽子疑似某國際奢侈品牌訂製款，單顆售價超過1000元(人民幣，下同，約140美元)。