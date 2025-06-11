新婚被問「想離婚嗎」 陸男星：妻想讓我滾出家

黃子韜和徐藝洋在去年底結婚。（取材自微博）

大陸男星黃子韜、徐藝洋緋聞延燒4年，終於在去年底修成正果宣布領證、公開登記結婚，還曬出結婚證和甜蜜合照，分別寫下「想談一場以結婚為目的的戀愛」、「目標已達成」。黃子韜日前到網紅迪迪的直播間作客，結果被對方犀利問及離婚話題，掀起網友議論。

綜合媒體報導，直播中，網紅迪迪問：「你有想過跟你老婆離婚嗎？」黃子韜先是笑說：「妳好好說話！」並再三強調從來沒有這樣的想法。接著，迪迪吐槽說：「那是你結婚比我晚，你還沒經歷到我這時候。」黃子韜表示，自己和徐藝洋在一起的時間肯定比迪迪的三年還久，但又由於傳緋聞前期始終否認戀情，所以黃子韜不敢說出確切的年份。

黃子韜被網紅逼問「想離婚嗎」真實反應曝光。（取材自微博）

報導指，迪迪又說「你老婆肯定想過離婚」，黃子韜說：「她沒有想過要跟我離婚，但她有想過讓我滾出這個家。」迪迪聽了大笑：「我也是這麼想的，那是一樣的。」

有不少網友認為迪迪的提問和發言太過無禮，有人質疑她「嫉妒徐藝洋」。對此，迪迪在黃子韜離場後解釋說，是因為深知黃子韜和徐藝洋感情非常好、男方很寵妻，才敢這樣做效果。

黃子韜官宣結婚時，讓不少網友痛批：「說謊說了4年」、「全世界都知道的事就你們不認」。黃子韜身家高達850億元，他疑似擔心因結婚人氣下滑，1月10日直播時大手筆宣布要送20輛車給粉絲。5月黃子韜跨足女性衛生用品產業，他在發表會上，公開談論妻子徐藝洋的生理期細節，被網友狂轟「行銷無底線」。