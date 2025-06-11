阮經天合體陳喬恩 「紀氏夫妻」雨中撐傘掀回憶殺

陳喬恩與阮經天相隔17年於央視節目「你好時光」重逢。（取材自微博）

經典偶像劇「命中注定我愛你」CP再合體！陳喬恩 與阮經天相隔17年於央視節目「你好時光」重逢，雨中共 撐一傘畫面曝光，掀起劇迷青春回憶殺，網友狂喊「時代的眼淚」。

噓！星聞報導，經典偶像劇「命中注定我愛你」自2008年播出後創下驚人收視，平均達7.45%、單集更飆破13.64%，成為台灣偶像劇史上的巔峰之作。劇中飾演「紀存希」的阮經天與「陳欣怡」的陳喬恩，當年以霸道總裁與草根女孩的愛情故事圈粉無數，成功打造經典CP，讓人至今難忘。

相隔17年，這對黃金拍檔再度合體，近日被網友在中國杭州捕捉到兩人一同錄製央視綜藝節目「你好時光」的畫面。影片中，阮經天與陳喬恩共撐一把傘在雨中漫步，互動自然親暱，甚至展現滿滿「男友力」，小天貼心將傘傾向陳喬恩一邊，自己半邊身子濕透也在所不惜，重現當年戲劇中的浪漫氛圍。

兩人也同步在社群平台分享合照，並感性寫下：「謝謝我們都沒變，謝謝我們依然在跳舞。」一語勾起無數粉絲回憶，不少網友興奮留言：「我的青春回來了」、「紀氏夫妻重出江湖」、「這對CP真的沒有過期」、「時代的眼淚啊！」