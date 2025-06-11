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洪金寶開抖音 曬三代同堂合照 愛妻搶眼驚豔網友

娛樂新聞組／綜合報導
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洪金寶(前排中)曬出三代同堂合照，最搶鏡的是他的妻子高麗虹(後排左一)。(取材自抖音)
洪金寶(前排中)曬出三代同堂合照，最搶鏡的是他的妻子高麗虹(後排左一)。(取材自抖音)

現年73歲的武打巨星洪金寶，近年來健康狀況令人擔憂，經常被目擊行動不便的畫面。不過，樂觀的他曾在受訪時樂觀表示，逛街市買菜對他來說是一種「娛樂」。近日，他擴展「娛樂」版圖，正式進軍社群平台，於抖音開設個人帳號，3日時間吸粉逾73萬，可說是魅力不減。

影壇大哥洪金寶是一代武打巨星，年輕時身手了得，可是隨著年紀老邁，近年開始行動不便，不時被拍到坐輪椅或撐拐杖出行，健康狀況令人憂心。不過他懶理外界目光，以行動力證身體健康，悠然自得享受半退休生活。

不僅如此，洪金寶也跟上時代腳步，在抖音開設個人帳號。日前，他發布第一個作品，並在文案中寫道，「大家好，今天我終『魚』來了」。隔天，他又發布了最新一條片，寫道，「60年的感語：輸不可怕，怕輸才可怕！輸只是暫時結果，拚才是永和恆態度！」

片中可看到洪金寶年輕時演過的一些電影片段，藉著戲中對白勉勵大家要自強不息。此外，洪金寶也再接再厲上載了一段他與大兒子洪天明一起拍的短片預祝父親節快樂，其中還有他們三代同堂的溫馨合照。

洪金寶的妻子高麗虹也罕見入鏡，從畫面中可見，演員出身的高麗虹依舊年輕貌美，相當搶鏡，驚豔不少網友。

抖音 退休

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