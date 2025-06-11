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曾拿金掃帚獎… 岳雲鵬「長安的荔枝」演技開掛 網喊：改行吧

娛樂新聞組／即時報導
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岳雲鵬在「長安的荔枝」中的演技獲得好評。(取材自豆瓣電影)
岳雲鵬在「長安的荔枝」中的演技獲得好評。(取材自豆瓣電影)

德雲社相聲演員岳雲鵬日前才因演唱會高票價，遭到網友吐槽，近日，他主演的電視劇「長安的荔枝」開播，劇中，岳雲鵬飾演表面諂媚圓滑、實則背負家族血恨的鄭平安，生動演技獲得好評。但其實，岳雲鵬曾憑藉「祖宗十九代」得過金掃帚獎最令人失望男演員。

「長安的荔枝」中，岳雲鵬將鄭平安一角的市井智慧與權謀算計結合，透過挑眉、彎腰等肢體語言強化諂媚感，尤其周旋官場的細節演繹真實自然，獲封「職場生存教科書」，連原著作者馬伯庸也稱讚他，「渾然天成，與雷佳音形成完美互補」。

劇中有一段他與忠僕狗兒的告別戲中，假意發火驅趕他走，實則默默流淚的的哭戲，也感動了不少觀眾。其實，鄭平安這個角色看似喜感，但骨子裡是悲傷的，充其量是「用喜劇外殼包裹悲劇內核」。

據悉，岳雲鵬在拍攝中貢獻了大量即興表演，例如與雷佳音互懟「短命鬼」等台詞，將相聲節奏融入古裝戲，既活躍氛圍又深化人物關係。導演曹盾稱其「賦予角色意料之外的鮮活感」。

有網友大讚岳雲鵬「演技突然開掛」、「好絲滑的演技」、「這角色太適合他了」、「被驚艷了」，還有人分析，他這次選對了劇本，才能有如此出彩的演技，並向他喊話，「以後改行別說相聲了，好好演戲吧」。

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