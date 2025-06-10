走出綠帽疑雲 60歲失婚港星鄭浩南疑爆戀情

港星鄭浩南(右)2022年爆出與結婚20年的老婆感情生變。(取材自微博)

港星鄭浩南演過多部港片，更曾因在「古惑仔」系列作品中擔任反派打開知名度，2002年他與馬來西亞籍妻子鮑愛玲結婚後育有一雙兒女，2022年他卻突然崩潰爆料婚變一事，更暗示對方有第三者，由於物業等都在太太名下，可謂人財兩空。日前鄭浩南被網民街頭捕獲，發現他與一名女子同行，疑爆新戀情。

香港 01報導，網民在小紅書 分享影片，見鄭浩南與一名女子在街頭並肩而行，雖然沒有親暱舉動，但打扮卻十分相襯。年屆60歲的他身穿全白恤衫及短褲，緊身衣盡顯他健碩身材。而同行的女子也穿白短褲及鞋，配襯一件粉色緊身衣，不少網民問：「是女朋友嗎？」

鄭浩南有過兩段婚姻，1991年與日本 女星大島由加利結婚，但因聚少離多，1995年離婚；1999年於馬來西亞拍攝劇集時認識鮑愛玲，2002年結婚後，育有一子一女，並定居馬來西亞。不過，2022年鄭浩南回港出席電影「壹獄II 劫數難逃」殺青宴時，突然自爆婚變。