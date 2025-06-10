走出綠帽疑雲 60歲失婚港星鄭浩南疑爆戀情
港星鄭浩南演過多部港片，更曾因在「古惑仔」系列作品中擔任反派打開知名度，2002年他與馬來西亞籍妻子鮑愛玲結婚後育有一雙兒女，2022年他卻突然崩潰爆料婚變一事，更暗示對方有第三者，由於物業等都在太太名下，可謂人財兩空。日前鄭浩南被網民街頭捕獲，發現他與一名女子同行，疑爆新戀情。
香港01報導，網民在小紅書分享影片，見鄭浩南與一名女子在街頭並肩而行，雖然沒有親暱舉動，但打扮卻十分相襯。年屆60歲的他身穿全白恤衫及短褲，緊身衣盡顯他健碩身材。而同行的女子也穿白短褲及鞋，配襯一件粉色緊身衣，不少網民問：「是女朋友嗎？」
鄭浩南有過兩段婚姻，1991年與日本女星大島由加利結婚，但因聚少離多，1995年離婚；1999年於馬來西亞拍攝劇集時認識鮑愛玲，2002年結婚後，育有一子一女，並定居馬來西亞。不過，2022年鄭浩南回港出席電影「壹獄II 劫數難逃」殺青宴時，突然自爆婚變。
鄭浩南曾指婚變毫無徵兆，結婚20周年當天找不到妻兒。而他在大馬所有資產、包括車都是在家人的名下，婚變後他「人財兩失」。
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