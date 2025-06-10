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陳坤開心當23年單親爸 兒大學畢業視他是英雄

記者陳穎╱綜合報導
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陳坤(左)罕見分享和兒子陳尊佑的合照。(取材自微博)
陳坤(左)罕見分享和兒子陳尊佑的合照。(取材自微博)

49歲大陸影帝陳坤，至今未婚但有23歲兒子陳尊佑(優優)，生母不詳，有一說是他領養並非親生，但他很保護兒子，始終不願透露細節，開心當了23年的單親爸。

陳坤罕見在社群曬出與兒子陳尊佑的大學畢業合照，照片中兩人身著休閒裝，笑容燦爛，展現深厚的父子情誼。陳尊佑畢業於建築學專業，曾獲國際設計獎項，他向父親表達感謝，稱陳坤為「心中的英雄」，陳坤則發文「為你驕傲，繼續向前」，簡短字句充滿父愛。

陳坤畢業於北京電影學院，以「像霧像雨又像風」、「粉紅女郎」、「金粉世家」等電視劇獲得關注，後憑電影「雲水謠」、「畫皮」獲華表獎、百花獎雙料影帝，其他電影代表作有「讓子彈飛」、「尋龍訣」等，與鄧超、劉燁、黃曉明齊名「四大中生」。

陳尊佑自2002年陳坤公開其存在以來，長期受父親保護，鮮少曝光。幼年時期曾因外貌被調侃「不夠好看」，但成年後氣質逐漸接近陳坤，眉眼與下頜線條被指「愈發神似」。陳坤曾分享其童年趣事，兒子幼兒園時向同學表白被拒，因為小女孩說：「我要嫁給你爸爸。」

陳坤對於個人隱私相當保密，絕口不提兒子母親到底是誰，有網友曾試著抽絲剝繭找出他的生母照片，陳坤不僅親自回覆留言，還發出雞湯勸世文，「對得起自己就是幸福」。

陳坤上「金星秀」曾被問到「兒子會不會問我媽是誰？」他表示，「問到這種問題，我的智商是零，我說沒有，你只有我。」

多年前，網友曾瘋傳陳坤兒子生母身分，有熱情粉絲看不下去，要求陳坤提告並澄清，對此，陳坤則說：「澄清啥？去和造謠者爭論是非黑白？」懶理網上傳聞。

陳坤外型太帥，兒子陳尊佑顏值常被比下去。(取材自微博)
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