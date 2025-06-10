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暑期勁敵太多？黃曉明新片「陽光俱樂部」定檔2天又急撤

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明主演的電影「陽光俱樂部」，成為暑期首部撤檔影片。(取材自微博)
黃曉明主演的電影「陽光俱樂部」，成為暑期首部撤檔影片。(取材自微博)

黃曉明主演、不久前才宣布定檔暑期上映的電影「陽光俱樂部」，突然取消上映計畫，成為暑期首部撤檔影片。據悉，黃曉明在片中飾演智商停留在孩童時期的成年人，為了演出人物鈍感，他還增重30斤(15公斤)，突破性演繹讓他在去年上海國際電影節拿下最佳男演員。

綜合媒體報導，「陽光俱樂部」由魏書鈞執導，黃曉明、陸小芬、祖峰等主演，講述智力停留在孩童時期的男主角吳優在母親患病後，帶著對生命奇蹟的信念展開旅程的故事。

黃曉明為塑造角色付出顯著努力，包括增重30斤、改變髮型眉毛及戴假牙套，呈現一個與過往判若兩人的形象。其顛覆性表演助其奪得第26屆上海國際電影節金爵獎最佳男演員。

該片5月底宣布6月28日暑期檔上映，但短短幾天後，片方突然發出通知，「影片『陽光俱樂部』原計畫於2025年6月28日公映，現決定撤檔，具體上映時間待定。」

有業內人士分析，撤檔原因應該是暑假檔強片太多，包括章子怡的「醬園弄」，還有好萊塢大片「侏羅紀世界」、「超人」等，文藝氣息濃郁的「陽光俱樂部」不得不暫避鋒芒。

近年，突然宣布撤檔的電影不在少數，包括「我們一起搖太陽」、「紅毯先生」、「獨一無二」等，至於原因多為市場競爭激烈、影片質量或片方提及的「技術原因」。

黃曉明 章子怡 好萊塢

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