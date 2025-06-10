Lady Gaga到重慶演唱？原來是山寨版 演出也是史詩級

山寨版Lady Gaga引發討論。（取材自threads）

美國天后女神卡卡 （Lady Gaga ）在科切拉音樂節以長達兩小時的「劇場式表演」震撼全場，被外媒譽為「科切拉史上最偉大的壓軸表演之一」。近日，抖音 上有中國網友曬出影片，影片中位於重慶的夜店，驚見Lady Gaga山寨版，神還原天后的經典演出，引發網路熱議。

綜合報導，有網友在抖音分享影片，影片中可以看到一名女子在重慶夜店中模仿Lady Gaga登場，不僅完美重現巡演中的紅裙高台造型，還現場演唱歌曲「Abracadabra」，全程開麥無修音，表現被形容為「堪稱史詩級」。

女神卡卡於科切拉音樂節演出，再次震撼全球樂迷。（截自自YouTube）

據報導，不少人在觀看影片後，紛紛留言大讚山寨版神情與動作幾乎與Lady Gaga如出一轍，唱功雖未及原版那般完美，但整體氣勢十分吸睛。

報導稱，經過網友仔細比對後發現，該名Lady Gaga山寨版的女子，是2009年曾參加《快樂女聲》的歌手潘虹樾。當年她在比賽中取得全國第八名佳績，賽後持續以歌手身份活躍，翻看她的社交網，她不時都會扮演Lady Gaga拍攝唱歌片段，就連Lady Gaga本人都轉發過她的片段。