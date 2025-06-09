浪姐6成團出道 侯佩岑遭質疑「跳舞划水」

侯佩岑參加「乘風破浪的姐姐」，最終成功出道。(取材自微博)

陸綜「乘風2025」（浪姐6）總決賽，侯佩岑 與宋妍霏、VaVa、羅予彤及曹穎組隊演出「十面埋伏」，融合中國風、戲腔及Rap等多種元素，最終以853分的成績奪得冠軍，成為全場最高分，順利進入最終成團名單。不過侯佩岑的表現卻引發爭議，遭部分觀眾質疑「跳舞划水(偷懶、不認真)」，掀起網路熱議。

侯佩岑在「十面埋伏」中擔任C位，開場特寫鏡頭展現亮眼美貌驚艷全場，但隨後舞蹈動作被指不到位、反應慢，與隊友VaVa、宋妍霏的表現形成明顯對比。網友更批評認為她動作不夠俐落，質疑其在表演中「划水」。

侯佩岑賽後回應質疑：「我確實跳舞能力不足，但划水這件事不存在我腦子裡。

侯佩岑近來將演藝重心移往大陸，在參加「浪姐6」的過程中，她字正腔圓、溫柔的台灣語調，經常吸引同場藝人模仿，日前該節目總決賽後的訪問中，她以英文演說成功救援葉童 ；此外，她還毛遂自薦請求台下粉絲幫她找工作，立刻掀起話題登上熱搜。

除了侯佩岑組奪冠外，其他組別得分依序為王珞丹組「廬州月」803分、吳宣儀組「看我72變」776分、李晟組「蒙娜麗莎」755分。其中「蒙娜麗莎」雖然得分墊底，卻被網友大讚演出精采，甚至質疑評分機制，「李晟團被做局了」。相較之下，「廬州月」遭批評對嘴明顯，甚至出現嘴形與歌詞對不上的情況，被酸是「全閉麥舞台」。

這次「浪姐6」最終成團名單包括總冠軍葉童、王珞丹、吳宣儀、李晟、侯佩岑、羅予彤、宋妍霏、管樂、祝緒丹及張小婉，陳德容則未能入選。