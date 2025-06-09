成龍新片「小子難纏：空手道傳奇」仆街？ 港票房恐創自己新低

成龍(中)主演的好萊塢動作片「小子難纏：空手道傳奇」，香港票房遇冷。(取材自IMDb)

71歲功夫巨星成龍 主演、耗資4500萬美元所拍攝的新片「小子難纏：空手道傳奇」（The Karate Kid: Legends），中國上映首日票房僅231萬人民幣(約32.4萬美元)，在成龍的家鄉香港 上映2天，票房也僅進帳6.9萬港幣（約8772美元），讓不少粉絲大吃一驚。

有港媒報導，業內估計「小子難纏：空手道傳奇」在香港的票房，最終可能連100萬港幣都難達到，極可能刷新成龍主演電影在香港的最低票房紀錄。

「小子難纏：空手道傳奇」為1984年上映電影「小子難纏」的續集，當年第一代「空手道小子」丹尼爾拉魯索也回歸傳承經驗給新一代的主角。講述功夫奇才李峰家庭驟變，從北京遷居紐約，在新環境中李峰努力適應美國同學，因緣際會下他參加空手道比賽，還拜入大師門下，最終學會空手道格鬥招數，並把它與中國武術融合後。成龍在片中飾演李峰中國武術老師韓先生。

據媒體分析，該片遇冷原因包括，觀眾認為劇情老套「消費情懷」，打戲多集中在結尾，文戲拖沓。有網友直指，「成龍只出鏡20分鐘，打了5、6分鐘。一個勁兒灌輸雞湯，老態盡顯，有點詐片」，還有網友感嘆，「看來那些曾經叱吒風雲的香港巨星，如今在香港都沒有市場了」。

不過，「小子難纏：空手道傳奇」北美票房還算穩健，首周末三天票房約2000萬美元。全球票房已累積5274萬美元。