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劉宇寧才因「折腰」走紅… 新劇搭李一桐 粉憂被拖累

娛樂新聞組／綜合報導
劉宇寧(右)新劇搭檔「萬年不紅體質」李一桐，粉絲擔心他好不容易積累的人氣恐不保。(取材自微博)
劉宇寧(右)新劇搭檔「萬年不紅體質」李一桐，粉絲擔心他好不容易積累的人氣恐不保。(取材自微博)

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝劇「折腰」雖然已經大結局，但相關熱度依然不減。其實，「折腰」開播時，劉宇寧一度被嫌「古裝醜男」、「配不上小喬的美貌」。沒想到，劇播完了，劉宇寧搖身一變，成為觀眾和媒體眼中的「天選魏劭」，人氣直線飆升。近日傳出，他的古裝新劇「書卷一夢」即將上檔，但網友們卻不看好他這次的「體寒咖」搭檔李一桐，擔心好不容易積累的人氣毀於一旦。

「書卷一夢」改編自作家千山茶客所著的小說「重生之嫡女禍妃」，原先的重生復仇情節被改編為十八線小演員「宋小魚」（李一桐飾）穿越進劇本世界，化身女主角「宋一夢」，面對諸多戀愛腦劇情，她付出許多努力希望遠離原本劇情，但不論她怎麼做，最後劇情都將她又推回男主角「南珩」（劉宇寧飾）身邊。

劉宇寧近年搭檔劉詩詩趙露思、宋祖兒演過不少爆款劇，有網友笑稱，劉宇寧的劇作之所以部部都能創下高流量，全是因為女主角選得好；但新劇「書卷一夢」搭檔的是有著「萬年不紅體質」封號的李一桐，粉絲擔心這回恐怕會破功。

李一桐出道以來，手握不少熱門資源，曾演出「射鵰英雄傳」、「鶴唳華亭」、「狂飆」等劇，但始終沒有大紅大紫，屬於「劇紅人不紅」。她自己倒是看得很淡，還曾自嘲「體寒」，引起網友熱議。

劉宇寧這次搭檔李一桐，讓不少粉絲為他捏把冷汗，擔心他被拖累。不過，也有網友從兩人在雪中深情相擁的劇照中看到超強CP感，認為兩人有望翻轉口碑，一起紅一把。

劉宇寧 趙露思 劉詩詩

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