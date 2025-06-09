「最帥單親爸」陳坤23歲兒子大學畢業 同學搶當後母

陳坤分享和兒子陳尊佑聚餐的合照。(取材自微博)

49歲中國影帝陳坤，至今未婚但有23歲兒子陳尊佑(優優），生母不詳，有一說是他領養並非親生，但他很保護兒子始終不願透露細節，開心當了23年的單親爸。

陳坤罕見在社群曬出與兒子陳尊佑的大學畢業合照，照片中兩人身著休閒裝，笑容燦爛，展現了深厚的父子情誼。陳尊佑畢業於建築學專業，曾獲國際設計獎項，他向父親表達感謝，稱陳坤為「心中的英雄」，陳坤則發文：「為你驕傲，繼續向前」，簡短字句充滿父愛。

陳坤畢業於北京電影學院，以「像霧像雨又像風」、「粉紅女郎」、「金粉世家」等電視劇獲得關注，後憑電影「雲水謠」、「畫皮」獲華表獎、百花獎雙料影帝，其他電影代表作有「讓子彈飛」、「尋龍訣」等，與鄧超 、劉燁、黃曉明 齊名「四大中生」。

陳尊佑自2002年陳坤公開其存在以來，長期受父親保護，較少曝光。幼年時期曾因外貌被調侃「不夠好看」，但成年後氣質逐漸接近陳坤，眉眼與下頜線條被指「愈發神似」。陳坤曾分享其童年趣事，兒子幼兒園時向同學表白被拒，因為小女孩說：「我要嫁給你爸爸。」