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「長安的荔枝」評價兩極 馬伯庸挺雷佳音：演活了李善德

娛樂新聞組／即時報導
雷佳音(左)和岳雲鵬的演出相當有默契。(取材自微博)
雷佳音(左)和岳雲鵬的演出相當有默契。(取材自微博)

改編自大IP、由雷佳音主演的電視劇「長安的荔枝」日前開播，高品質的服裝場景，加上攝影師得拍攝手法，被評價為「電影級質感」，但也有書粉認為新增的「郎舅CP線」和宮鬥戲，削弱了原著聚焦荔枝運輸的核心張力。不過，兩極化的評價無損收視和招商成績。原著作者馬伯庸也發鰾盧自己的看法。

近日，「長安的荔枝」超前巡回觀影會在北京舉行，導演曹盾，原著作者、故事顧問馬伯庸出席活動。

據新京報報導，馬伯庸稱讚雷佳音在劇中恰如其分地詮釋出李善德「表面窩囊，內里堅韌」的人物本色，演活了李善德這個人物。他也十分認可岳雲鵬飾演的鄭平安所帶來的幽默與喜感，認為兩人一唱一和的互動能給觀眾帶來更加豐富的故事體驗。

「長安的荔枝」根據馬伯庸的同名小說改編，講述了大唐年間，籍籍無名的長安小吏李善德被同僚設計陷害，無奈中接下送荔枝的「絕命差事」。他必須在六月初一貴妃生日之前，將鮮荔枝從五千里外的嶺南運抵長安。運送荔枝的過程，牽扯出職場各種利益的博弈，展現了一個小人物在唐代職場打拼的艱辛與不易。

「長安的荔枝」是雷佳音繼「長安十二時辰」之後再度出演馬伯庸小說改編的影視作品。在馬伯庸看來，雷佳音這次也演活了書中的李善德。

「李善德膽小怕事，也不通人情世故，但他的這種執著、內核的堅定，不是其他人能夠比的。也只有他，才能把這件事推動下去。我覺得雷老師真的把李善德這個角色演活了。」同時，他也十分認可岳雲鵬飾演的鄭平安所帶來的幽默與喜感。

劇中，鄭平安是李善德的小舅子，也是該劇的原創新角色。導演曹盾表示，「文學作品可以只寫一個人，包括他的心路歷程都可以通過文字描寫展現。但電視劇更多的還是需要有一個說話和行動的『搭子』，才能將一些文字描寫的內容變成觀眾能看懂的東西」。

曹盾笑稱，岳雲鵬和雷佳音在生活中也是一個「互相坑」的關係，所以表演起來配合默契，非常精采。

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