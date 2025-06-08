孫儷發文要和鄧超在上海慢慢變老 間接駁移民英國

孫儷(左)疑似藉著結婚15周年紀念日回應「全家移民英國」的傳聞，右為鄧超。（取材自微博）

「後宮甄嬛傳」女星孫儷 7日在微博 慶祝與丈夫鄧超 結婚15周年，字裡行間透露著滿滿的愛與幸福。孫儷發文表示，她和鄧超未來將在上海養老，疑似回應日前「全家移民英國」的傳聞。

孫儷在微博中寫道：「今天是我和鄧先生的結婚紀念日，今年是第15年了。今年他送我的禮物是一對球拍，看來他越來越愛運動了。我們的生活狀態也是越來越規律，有空的時候送完孩子上學，然後一起遛彎，喝杯咖啡，看看路人聊個天。」

婚姻中的互相支持，是孫儷在文中多次強調的重點。「當我們有一方有工作時，對方也會好好守護這個家，不讓對方擔心。我們從來不避諱聊生死，當我們越知道生死無常的時候，我們就會更珍視現在的生活。」

孫儷笑稱鄧超有「藝術家體質」，不僅細膩敏感，還有些許多愁善感。她笑鄧超在孩子們在陽光下奔跑時、孩子對他說爸爸我愛你，總是「哭一鼻子。」

孫儷的發文也間接否認移民英國的傳聞。她寫道，「那天他聊到我們的老年生活，他說他很喜歡上海，很喜歡我們上海的小家，想在這裡慢慢變老。」

孫儷近日被微博大V爆料，全家人悄悄搬遷至英國倫敦，並在當地高級住宅區肯辛頓購置豪宅。兩名子女也已就讀當地頂尖私立學校，生活重心明顯轉向海外。

該消息日前傳出後，一度讓許多網友難以接受，一連多日的沉默，也被解讀為「心虛」，並造成兩人大量脫粉現象。

不光如此，孫儷和鄧超過去一些行為被扒出，孫儷曾兩次因捐款金額較少而被批評「摳門」。 2020年，面對武漢疫情，孫儷和鄧超捐30萬人民幣，遭部分網友指責「鐵公雞」。去年，夫妻兩人捐贈20萬人民幣幫助貧困學生，這是他們連續第二年為貧困家庭捐款，但有些網友認為，這點數對於他們的收入來說實在太少，質疑他們「買熱搜、做公益宣傳的錢比捐款還多」。