成龍新片翻車？香港上映2天票房才8千多美元 恐創自己最低紀錄

成龍(中)主演的好萊塢動作片「小子難纏：空手道傳奇」，香港票房遇冷。(取材自IMDb)

71歲武打巨星成龍 出道超過60年，代表作無數。近日，他主演的好萊塢 動作片「小子難纏：空手道傳奇」（The Karate Kid: Legends）上映，沒想到在成龍的家鄉香港 上映2天，票房僅進帳6.9萬港幣（約8772美元），讓不少粉絲大吃一驚。據悉，該片製作成本約4500萬美元。

有港媒報導，業內估計「小子難纏：空手道傳奇」在香港的票房，最終可能連100萬港幣都難達到，極有可能刷新成龍主演電影在香港的最低票房紀錄。在內地上映首日，也才231萬人民幣票房。

「小子難纏：空手道傳奇」講述功夫奇才李峰適逢家庭驟變被迫從北京遷居紐約的故事。在新環境中，李峰試圖擺脫過去陰影，並且努力適應美國同學，因緣際會他下參加空手道比賽，還拜入大師門下，最終學會空手道格鬥招數，並把它與中國武術融合後，與敵手展開終極武術對決。成龍在片中飾演李峰中國武術老師韓先生。

據媒體分析，該片遇冷原因包括，觀眾認為劇情老套「消費情懷」，而且打戲多集中在結尾，文戲拖沓。有網友直指，「成龍只出鏡20分鐘，打了5、6分鐘。一個勁兒灌輸雞湯，老態盡顯，有點詐片」，還有網友感嘆，「看來那些曾經叱吒風雲的香港巨星，如今在香港都已經沒有市場了」。

不過，「小子難纏：空手道傳奇」北美票房還算穩健，首周末三天票房約2000萬美元。全球票房最終能否突破1億美元，尚待觀察。