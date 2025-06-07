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范瑋琪上「歌手」破音、狂抖 下台痛哭

記者梅衍儂／綜合報導
范瑋琪上「歌手2025」表現失利。（取材自微博）
范瑋琪上「歌手2025」表現失利。（取材自微博）

台灣歌手范瑋琪日昨以補位歌手的身分上中國節目「歌手2025」直播，沒想到她唱自己的經典歌曲「最初的夢想」破音，中國網友嘲聲一片，不懂為何她能參加節目，還有人說笑暈了，微博熱搜的關鍵字是「范瑋琪聲音好抖」、「范瑋琪破音」，最後范瑋琪淪落最後一名，挑戰失敗。

范瑋琪得到最後一名。（取材自微博）
范瑋琪得到最後一名。（取材自微博）

范瑋琪下台後更忍不住爆哭，更一度說不出話，她說：「對不起好失態喔！不管怎麼樣我就是覺得…看到他們懇切的眼神跟我一起唱，然後給我這麼大的鼓勵，我覺得值了，真的值了。」

隨後范范也正面回應網友批評她唱得很抖：「第一次參加這麼棒的節目，第一次表演，說不緊張是騙人的，可能網友說我聲音有點抖，我也虛心接受，接下來如果還有機會繼續唱歌的話，希望可以帶來更多更好的音樂給大家，可以跟這麼多這麼棒的音樂人合作、表演，我覺得我已經在追逐我最初的夢想的路上前進一大步了。」

為何參賽？范瑋琪在節目上感嘆，過去這五年發生太多事情：「我覺得生病真的好短暫喔！讓我更珍惜身邊擁有的東西，所以我想要重新回到舞台上，每一次我都很珍惜，因為你不知道，也許這就是你最後一次唱了，不曉得。」

范瑋琪晉級失敗，反觀昔日的好姐妹張韶涵，在「歌手2018」除了擔任歌手演出，還臨危受命當音樂串講人，過關斬將、闖進突圍賽，經過四輪競演後，還與Jessie J、汪峰晉級決賽。

張韶涵當年以翻唱「阿刁」一曲，讓此曲神級翻紅，拿下第一輪淘汰賽第二名的成績，引發話題討論，此影片在YouTube台灣2018年熱門影片中拿下第五名。只是成績雖好，但張韶涵也仍被批評唱功不夠。

即便如此，張韶涵仍一路過關斬將，曾拿過四次第三名的好成績，對照范瑋琪「歌手2025」的走音，網友直言：「想起張韶涵 的『阿刁』，封神了」、「都是在低谷時得到難得的機會，張韶涵靠實力抓住了，范瑋琪真的是相形見絀。 」

范瑋琪 微博 YouTube

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