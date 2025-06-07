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張紀中遭前妻控2大罪 不忍了發文指前半生婚姻毫無幸福

記者廖福生／綜合報導
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張紀中發文怒斥前妻。（取材自小紅書）
張紀中發文怒斥前妻。（取材自小紅書）

現年74歲的大陸金庸劇名導張紀中，2016年與前妻樊馨蔓離婚，隔年與小31歲的助理杜星霖結婚，兩人婚後育有四個孩子。沒想到近期被前妻指控婚內出軌、轉移財產等行為。張紀中日昨於微博上發文直說，自己將傾盡一切守護現有家庭。

張紀中在文中表示，自認兩個成年人決定的協議離婚，何來轉移必要，同時張紀中指出，自己九年來被不斷以各種手段迫害無休無止，且只能一直隱忍承受，但沒人要知趣。張紀中透露，自己在前半生婚姻毫無幸福，與現任妻子的婚姻，才真正讓自己感受到家庭的溫暖，他也說出重話：「某女士企圖以任何方式破壞我現有之家庭，絕不能容忍！我將傾盡一切守護我們的家！」

最後，張紀中對前妻的言論予以駁斥，稱其為「造謠污蔑」，直言「離婚已九年之久，糾纏不休，無聊至極」，更呼籲外界停止傳播謠言，並強調自己問心無愧，「邪不壓正！內心坦蕩，無虧無欠，無愧無憾」。

張紀中為製片人、電視劇導演，參與製作影視劇包括「笑傲江湖」、「射鵰英雄傳」、「天龍八部」、「神鵰俠侶」、「倚天屠龍記」等，皆為早期相當知名的電視劇。張紀中與樊馨曼曾互咬外遇出軌，樊馨曼透露張紀中多次上門威脅要求離婚，甚至砸壞監視器鏡頭，2016年11月雙方在北京昌平的別墅爆發肢體衝突，張紀中、樊馨蔓在警方調解後仍沒達成和解，當天下午兩人感到身體不適，雙雙進了醫院。

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