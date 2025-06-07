吳彥祖錄實境節目被誤認怪老頭 網驚：斷崖式衰老

吳彥祖隨機找人街拍卻被誤認為怪老頭。（取材自微博）

50歲港星吳彥祖與老婆婚後定居美國，近日頻頻在上海被粉絲巧遇，疑似是正在拍攝實境節目，體驗各行各業的工作辛酸。吳彥祖擔任攝影師在街頭親自邀請路人朋友拍照，沒想到美女路人不僅沒認出男神還以為他是「怪老頭」，回家上網才知道是吳彥祖，讓她非常後悔竟然錯過了男神。

吳彥祖隨機找人街拍卻被誤認為怪老頭。（取材自微博）

吳彥祖近來開設小紅書 、抖音 等平台帳號，甚至嘗試直播帶貨，積極經營「斜槓」人生。首次直播賣英語教學課程就有千萬人圍觀，五天銷售額賣破500萬人民幣（約69.6萬美元），可見吳彥祖的帶貨能力不容小覷，只是曾經的男神如今竟然被路人以為是「怪老頭」，引發網友熱議男神難敵「斷崖式衰老」。

今年已經50歲的吳彥祖崇尚自然，經常被說看起來老了不少，額頭與眼周的皺紋顯易而見，眼袋突出，面容憔悴，但也可能是年輕時的模樣太過驚豔，讓大批網友很難面對男神也有老去的一天。

不少人步入中年後照鏡子才發現自己突然「斷崖式衰老」，因為年齡增長、地心引力影響，臉部皮膚的彈性蛋白與膠原蛋白日漸流失，皺紋會越來越多，皮膚也越來越鬆弛，從額頭開始逐漸下垂，抬頭紋常常被視為衰老的第一步，再來更會導致眉毛與眼尾下垂、雙眼皮消失、眼袋突出等，上半臉衰老的問題使人顯得疲憊又滄桑。