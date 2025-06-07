孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉

孫儷主演的電視劇「蠻好的人生」海報。（取材自豆瓣電影）

大陸知名演員孫儷 孫儷剛憑藉在「蠻好的人生」中飾演胡曼黎一角贏得了良好的口碑，沒想到她被微博大V爆料，全家人悄悄搬遷至英國倫敦，並在當地高級住宅區肯辛頓購置豪宅。兩名子女也已就讀於當地頂尖私立學校，生活重心明顯轉向海外。孫儷至今回應，反而被部分網友解讀為心虛，出現大量的脫粉現象。

孫儷早在10年前、2014年就取得香港 身分，並生下二胎。兩個孩子不用參與高考的激烈競爭，直接走香港DSE考試這條路，申請名校會更容易。不少粉絲發現，孫儷近年來的作品量明顯減少，對孫儷悄然移居英國的傳聞感到驚訝，不過，也有很多網友質疑這個消息的可信度。

孫儷和老公鄧超塑造的「國民CP」形象。（取材自微博）

綜合媒體報導，孫儷的留言區裡的網友聲音多數帶有嘲諷和質疑，有的網友調侃她「學到了甄嬛的精髓」，連一些粉絲表示對她感到失望，選擇了退訂。

報導稱，孫儷一直低調，致力於家庭和公益事業，但「國內賺錢，國外享受」的說法卻難免讓網友難以接受。她和鄧超 過去一些行為被扒出，孫儷曾兩次因捐款金額較少而被批評「摳門」。 2020年，面對武漢疫情，孫儷和鄧超捐30萬，遭部分網友指責「鐵公雞」。去年，夫妻兩人捐贈20萬幫助貧困學生，這是他們連續第二年為貧困家庭捐款，但有些網友認為，這點數對於他們的收入來說實在太少，質疑他們「買熱搜、做公益宣傳的錢比捐款還多」。

這波爭議的核心，在於大眾對明星社會責任的期待與現實的落差。孫儷在「那年花開月正圓」裡飾演的周瑩，是陝西商幫誠信經營的代表；鄧超在「我和我的家鄉」裡塑造的村幹部，傳遞著鄉村振興的正能量。這些角色塑造的「國民CP」形象，讓觀眾很難接受他們「國內賺錢國外花」的選擇。