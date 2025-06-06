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有如刑場…女星忍痛全身插滿針 網友看得頭皮發麻

娛樂新聞組／即時報導
陳喬恩被針扎個滿身。（取材自Instagram）
陳喬恩被針扎個滿身。（取材自Instagram）

女星陳喬恩日前到新加坡朝聖女神卡卡演唱會，沒想到在馬來西亞突然拉肚子、胃痛，結果診斷為盲腸炎，當天緊急動微創手術。6日她在IG曬出一系列全身被針扎的照片，公開自己做針雕保養，同時也幽默表示：「容嬤嬤我是不會招的。」猶如酷刑的畫面，網友留言「看得我頭皮發麻」。

綜合媒體報導，陳喬恩在小紅書分享她臉上、頭上、肩頸背部、甚至到腳，扎滿針的照片，畫面看起來有點驚悚，她說：「你問我疼嗎？ 你說呢？當然疼，背雕是最疼的，整個背部到臀部扎穴位，但不是每一針都疼，有些就還好，但我是很能忍疼痛感的，我朋友扎到大哭」。陳喬恩也分享，因拍戲殺青後腳麻而去扎腳底，可說是最痛的部位，「我是邊扎邊哎哎叫」

陳喬恩被針扎個滿身。（取材自Instagram）
陳喬恩被針扎個滿身。（取材自Instagram）

據報導，陳喬恩表示，自己療程重點大多放在背部針灸，臉部針灸則是偶爾進行，這次主要是為了改善肩頸緊繃等問題而接受療程。她也不忘貼心提醒網友：「不見得適合所有人，也可以不用照我的方式啦。」她表示會繼續這樣的療程方式，「針雕主要是調理氣血，我會配合艾灸一起，保養只是順便啦。」

貼文及照片曝光後，湧入大批網友朝聖留言「招了嗎？」、「容嬤嬤來了你也不怕」、「好勇敢」、「看著好痛」、「看得我頭皮發麻」，還有人不禁感嘆女明星為了維持容貌，一個比一個狠。

陳喬恩被針扎個滿身。（取材自Instagram）
陳喬恩被針扎個滿身。（取材自Instagram）

陳喬恩 新加坡 小紅書

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