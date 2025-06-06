我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重提艷照風波 張柏芝多年後鬆口：我信錯了人

外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

女星逛大英博物館 謝「英國好好保存文物」 中網民砲轟圍攻

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
夏馨雨參觀完大英博物館的發言，引起軒然大波。(取材自微博)
夏馨雨參觀完大英博物館的發言，引起軒然大波。(取材自微博)

曾參演電影「非誠勿擾」、「杜拉拉升職記」的大陸女星夏馨雨，近年來沒什麼讓人印象深刻的作品，卻因為一段發言引起全網關注。近日，夏馨雨在社交平台表示，自己並不排斥西方文化，還「大大感謝西方文化入侵」，並感謝大英博物館「好好保存」中國文物。相關言論讓網友炸鍋，目前，她的微博已被官方禁言。

夏馨雨近日至英國旅遊，在逛完大英博物館後，在社交平台PO文，「沒有一個中國人能笑著走出大英博物館」，接著話鋒一轉提到，「可是如果這些文物當年放在我們這早就被摧毀了」意指多虧英國好好保管才能留到現在，「當年被破四舊，咱們村那些無腦的人，集體毀掉了好多珍貴的古建築與文物」。此言論被網友批評為「美化侵略歷史」。

她並公開宣稱，「現代文明歸功於西方文化入侵」，並貶低中國傳統文化（如裹小腳、下跪等陋習），推崇胡適、陳丹青等人物思想。部分網友認為此類言論帶有「媚外」傾向。其他貼文還提到「奴隸與奴才的區別」、「對自由的渴望」、「迎合壓迫者的需求」等敏感話題。

夏馨雨的言論引來網友砲轟，「作為公共人物和品牌代言人，說出這種話是不是過激了」、「如果你這麼恨國可以離開」、「妥妥的『跪族』」。

據悉，夏馨雨的微博已因「違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」遭到禁言，而她代言的品牌也被網友出征，例如平價化妝品牌丁家宜就遭留言洗版。

微博

上一則

沒簽婚前協議？小賈爆密謀離婚分產 想靠海莉10億補錢坑

延伸閱讀

打5折幫你更新駕照？加州車輛管理局：詐騙

打5折幫你更新駕照？加州車輛管理局：詐騙
GD 5度和她傳出緋聞 終於回應「熱戀李周妍」真相

GD 5度和她傳出緋聞 終於回應「熱戀李周妍」真相
重提艷照風波 張柏芝多年後鬆口：我信錯了人

重提艷照風波 張柏芝多年後鬆口：我信錯了人
「感謝西方文化入侵」…大陸女星「媚外」發言引來砲轟 微博遭禁言

「感謝西方文化入侵」…大陸女星「媚外」發言引來砲轟 微博遭禁言

熱門新聞

肖戰主演古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

2025-06-01 10:02
章子怡公開和女兒醒醒的合照。(取材自章子怡微博)

章子怡公開9歲女兒正面照 五官拷貝汪峰「爸爸贏了」

2025-06-02 01:52
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
趙麗穎為「在人間」挑戰多重人格。(取材自微博)

趙麗穎「在人間」演技挨批「像矽膠人」 男一被讚凍齡

2025-05-30 02:30
王喜驚爆自己遭二度迷姦。圖／摘自IG

港男星爆在台喝紅豆湯斷片 二度遭性侵…瘋狂失禁滿身傷

2025-05-13 16:24
劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案