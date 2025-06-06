「藏海傳」反派暴紅 組男團「皮筋斬棘」解放天性

「皮筋猴男團」是由3個反派組成的。(取材自微博)

由肖戰 主演的古裝權謀劇「藏海傳」自開播以來熱度居高不下，近日，劇中反派演員沙寶亮領銜、邵汶、楊帆組成 「皮筋猴男團」 的新歌「皮筋斬棘」即將上線。從MV預告來看，相當有笑點，邵汶還稱，「第一次嘗試說Rap，跟著寶哥一起燥，解放天性了！」

揚子晚報報導，「藏海傳」在端午 假期掀起追劇熱潮，熱度及口碑持續飆升。IMDb評分9.5，創下陸劇新高；雲合數據顯示，該劇正片有效播放市占率高達37.9%，創下2025陸劇紀錄；燈塔數據顯示，該劇單日實時播放量連續兩天破億，成今年陸劇新高。

劇集熱播得益於「藏海傳」強敘事及中式美學，劇中反派角色並非簡單的「惡人符號」，而是被權力、執念與人性深淵裹挾的複雜存在。

隨著劇集熱播，劇中三位反派角色也紛紛出圈。褚懷明、楊真和瞿蛟，分別由沙寶亮、邵汶和楊帆飾演。近日，他們在劇中以「皮筋猴男團」的名義互動，迅速走紅網路。

報導提到，其中由沙寶亮飾演的褚懷明位居「皮筋猴男團」的C位，他表面恭敬，實則心狠手辣，是滅門慘案的執行者。沙寶亮的演繹讓這個角色既有層次豐富，既有諂媚的一面，也有毒辣的一面‌。

楊真由邵汶飾演，他是侯府舍人總管，擅長心理戰，深諳職場潛規則。邵汶的表演精準拿捏「笑面虎」特質，讓人不寒而慄；瞿蛟由楊帆飾演，是「武力擔當」，雖然外表威猛，但瞿蛟在劇中常常被當作工具人使用，演員楊帆的表演卻讓人覺得他既可憐又可笑‌。

這三位角色的互動展現了演員們的幽默感和互動能力。觀眾們甚至為他們創作了出道曲、日漫風圖，編排出各種搞笑內容，使得「皮筋猴男」團成為網上的熱門話題‌。