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鍾麗緹3嫁嫩夫9年 相差12歲親授保鮮術：不被年齡綁架

記者陳穎／即時報導
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鍾麗緹和小12歲張倫碩結婚9年，依舊很甜蜜。（取材自鍾麗緹微博）
鍾麗緹和小12歲張倫碩結婚9年，依舊很甜蜜。（取材自鍾麗緹微博）

54歲的混血女神鍾麗緹，經歷過三段婚姻，27歲的長女張敏鈞（Yasmine）與第一任丈夫所生，和第二任丈夫所生的兩名女兒，分別是16歲的二女張思捷（Jaden）及15歲的小女兒張凱琳（Cayla），三個女兒都遺傳媽媽的好基因，不論是身材還是外貌，絕對都可以原地出道。

她在2016年梅開三度，與小12歲男星張倫碩結婚，但因年齡差距還有名氣不對等，外界一直不看好這一段姐弟戀，男方甚至遭到質疑吃軟飯或是為了「少奮鬥10年」接近鍾麗緹。近日，鍾麗緹開直播大談與所謂年齡差問題，強調老公年齡上雖然較為年輕，但卻擁有一個老靈魂，所以才這麼合得來。

鍾麗緹說：「雖然他比我小，但是他有一個老靈魂，他是一個老頭、是個大叔，他什麼都會，會分析、評估、有智慧，我雖然是50歲，但是我還是有一個少女心。」正因為大家不被年齡綁架，反而更注重心態年齡，所以大家才這麼搭配。鍾麗緹和張倫碩結婚9年，依然恩愛如初，張倫碩更對鍾麗緹的3名女兒視如己出，她們的中文姓氏更跟隨張倫碩姓張，一家五口相當幸福。

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