「醬園弄」誰是女二？楊冪、趙麗穎粉絲掀罵戰

「醬園弄」海報，趙麗穎和楊冪一左一右。(取材自微博)

由陳可辛執導、章子怡 主演的電影「醬園弄」，從籌備到開拍皆獲得極高關注。該片日前公開新海報，宣告成為「上海國際電影節」開幕電影。不過，電影還沒上檔，楊冪 和趙麗穎 誰是「女二」，雙方的粉絲已經展開罵戰，

楊冪和趙麗穎同為85花，不只常被網友拿來比較，雙方粉絲也時常打口水仗，盛傳不和已有多年，兩人加入「醬園弄」演出陣容後，兩人的番位便成為粉絲關注焦點，屢屢爭吵到登上熱搜，讓網友幾乎忘了章子怡才是真正的女主角，可說電影熱度全靠趙麗穎和楊冪兩位配角帶起來了。

「醬園弄」女一當然是章子怡，誰是女二呢？其實從海報站位就能看出來，楊冪和趙麗穎兩人一左一右，劇組給的待遇差不多。雖然在原本故事中，趙麗穎飾演的西林是靈魂人物，但劇本中楊冪飾演的王許梅也是個挺出彩的人物。不過有評論，她們兩人就是妥妥的配菜，片方一開始找她們，就是看中了她們的流量和粉絲。

「醬園弄」導演陳可辛曾霸氣喊話，「在醬園弄裡，人人都是自己人生的主角」，疑似在向雙方粉絲喊話，別再因為番位話題模糊焦點。

趙麗穎主演的電影「喬妍的心事」2024年上映時，楊冪曾包場支持，引起不少網友議論，有人認為楊冪此番操作是故意「蹭熱度」，藉著包場火速製造了「楊冪格局」熱搜。