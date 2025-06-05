陳學冬曬病床照 盼左腿手術是「最後一次」

陳學冬的至今無復出跡象。 (取材自微博)

34歲的中國男星陳學冬，2013年以電影「小時代」打開知名度，走紅，但在2023年初發生一場嚴重車禍，造成左腿撕裂傷，打鋼釘之後一直專心休養，近日他IG更新近況並曬出近照，並寫下：「希望是最後一次手術了。」

綜合媒體報導，從陳學冬在IG發布的照片可見到，他躺在病床上拿著手機對鏡子拍攝，有一個人在他腳邊推著床，看似正要準備進手術房，並在文中寫道：「希望是最後一次手術了。」再度湧入大批網友留言關心及鼓勵他，「早日康復，我等你」、「加油」、「要健健康康」、「希望一些順利，早日康復。」

陳學冬2023年年初發生嚴重車禍，左腳粉碎性骨折，開刀打鋼釘後並以輪椅代步，他曾在2023年9月透露動完第3次手術，至今他仍沒有復出跡象，傳出他已退圈定居美國。

報導指出，陳學冬2013年以電影「小時代」打開知名度，走紅，曾演出的「爵跡」、「夏至未至」等劇，皆因合作演員成為劣跡藝人下架，讓他辛苦演出的作品紛紛被下架。日前王大陸 爆出逃兵、教唆打人醜聞，如果被列為劣跡藝人，那陳學冬曾和王大陸合拍綜藝「看我的生活」恐怕也會受牽連「被消失」。