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陳妍希攜兒過42歲生日 網讚「離婚後更美」

記者陳穎／綜合報導
陳妍希在海邊拍美照，美出新高度。(取材自陳妍希微博)
陳妍希在海邊拍美照，美出新高度。(取材自陳妍希微博)

陳妍希今年2月結束與陳曉7年婚姻，恢復單身後一舉一動備受關注。日前她迎來42歲生日，帶著兒子到洱海度假，並透過社群分享多張美照，白嫩膚質與甜美狀態獲得網友讚賞，直呼她離婚後「美出新高度」、「陳曉要後悔了」。

陳妍希歡度42歲生日沒有老公但依舊有兒子的陪伴，她還開直播和粉絲互動，影片中的她甜美動人，狀態回春，看起來宛如少女。她還在直播中哼歌，讓不少粉絲直呼：「要融化了！」

她帶兒子到洱海度假還拍了很多美照和粉絲分享，不僅狀態極佳，白嫩肌更是讓人看了難以把目光移開，似乎離婚後整個人更美麗又開心。不少網友直呼：「陳曉要後悔了吧」、「真的太美了」、「離開有毒的婚姻是對的」。

陳曉與陳妍希2013年因合作「神鵰俠侶」日久生情，2015年承認戀情，2016年7月領證結婚。但結婚九年來，婚變傳言不斷，最後，兩人分道揚鑣。

恢復單身的她一舉一動都備受矚目，她最近更在夯劇「藏海傳」中飾演小8歲男星肖戰的媽媽，讓粉絲大感意外，因為外型依舊還是很少女感的她，竟然已經變成演媽的角色。

近日，陳妍希接受採訪時，記者問她最想拍什麼題材的劇，她思索了一下，竟笑著說想拍個「殺老公的懸疑喜劇」。她的回答被多家微博大V帳號轉載後引發熱議，網友並結合她的目前情緒狀況展開討論。

陳妍希狀態愈來愈好，很有少女感。圖／摘自陳妍希微博
陳妍希狀態愈來愈好，很有少女感。圖／摘自陳妍希微博
陳妍希生日在洱海度假，還拍了很多美照。圖／摘自陳妍希微博
陳妍希生日在洱海度假，還拍了很多美照。圖／摘自陳妍希微博

陳妍希 陳曉 微博

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