71歲趙雅芝帶貨被酸賣笑 情緒波動、直播時「手發抖」

年過70的趙雅芝，商演、直播帶貨工作不斷。(取材自微博)

曾演過「楚留香」、「上海灘」、「新白娘子傳奇」等劇的香港 資深藝人趙雅芝，已經71歲了，本該是含飴弄孫的年紀，卻被發現上綜藝、商演、直播帶貨不斷。近日，她在網上推銷抗皺精華保養品時，遭網友以彈幕狠酸「一把年紀還出來賣笑」，趙雅芝雖繼續帶貨，卻被眼尖網友發現手部微顫，疑似情緒有所波動。

趙雅芝近期因直播帶貨引發爭議，有爆料稱她之所以這麼努力工作，是因為家庭經濟壓力，其中尤其為40歲演員兒子黃愷傑事業發展擔憂。近日，當她在直播間優雅介紹產品時，卻被網友評論，「葉童 在家當貴婦，您這把年紀了還出來賣笑」。也有人嘲諷她「消費情懷無底線」、「白娘子濾鏡碎一地」。

酸民的言論引起不少網友反彈，有人直斥「這話太刻薄了」、「有必要說這麼難聽嗎」、「喜歡就看，不喜歡就不看」，趙雅芝影迷總會則發出反網路暴力聲明，強調「風骨不可折，清譽不可污」。更有網友心疼表示，「姐姐別忍了，下播吧」。

據悉，有網友統計過趙雅芝的行程表，顯示她過去一年間輾轉北京、上海、廣州等12個城市，參與12檔綜藝錄製、6場商業演出，平均每個月只有不到2天的休息時間，堪稱高強度工作。