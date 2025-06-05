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天王嫂有無整容 兩個女兒「幫忙」證明

娛樂新聞組／即時報導
方媛曾被指是「天王嫂培訓班」的一員且曾經整容。(取材自Instagram)
方媛曾被指是「天王嫂培訓班」的一員且曾經整容。(取材自Instagram)

59歲天王郭富城與小22歲愛妻方媛（Moka）結婚8年，育有兩名女兒，方媛曾被指是「天王嫂培訓班」的一員，且曾經整容。日前方媛曬出他們一家四口到馬場的照片，兩個女兒穿上深藍色牛仔裙，兩人正面樣子可見五官輪廓精緻，完美遺傳爸媽的優良基因，間接粉碎了方媛整容傳聞。

方媛在社交平台曬出與母親的合影，並配文感謝母親從小到大的守護及對孫輩的付出。而方媛的母親雖然已經57歲，但看起來皮膚緊緻，相當年輕，不少網友大讚「年輕時絕對是大美人兒一枚」、「方媛完美遺傳到了媽媽的美貌」。 

郭富城帶妻女到馬場。(取材自Instagram)
郭富城帶妻女到馬場。(取材自Instagram)

郭富城2017年生下大女兒Chantelle，2019年又有二女兒Charlotte，一家四口幸福溫馨，成為天王嫂的方媛，積極經營個人社群平台，除了曬美照外還有育兒點滴。

其實，郭富城當年娶方媛時，一度因為22歲的年齡差以及「天王娶網紅」受到網友質疑，如今，8年過去了，方媛已經穩坐「天王嫂」地位，而她「低調、穩重、顧家」的形象，不僅獲得郭富城肯定，也受到網友正面評價。

在方媛的眼中，郭富城愛家、愛妻子、愛女兒，工作方面，更是兩個女兒的榜樣。但方媛表示，自己也想要成為女兒們心中的榜樣，因此才會出來工作，並非如同傳言一樣，是因為郭富城小氣。她還舉例證明，稱郭富城因為擔心她太過於思念父母，把岳父岳母都接到香港照顧。

方媛曬兩個女兒正面。(取材自Instagram)
方媛曬兩個女兒正面。(取材自Instagram)

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