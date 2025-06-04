我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州府助抗熱浪 提供冷氣補助、開放納涼中心

紐約市青年失業率13.2% 亞裔較疫前翻倍 高於西語裔

消耗情懷？熱在工作？ 71歲趙雅芝直播帶貨被酸 疑氣到手抖

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
年過70的趙雅芝，商演、直播帶貨工作不斷。(取材自微博)
年過70的趙雅芝，商演、直播帶貨工作不斷。(取材自微博)

曾演過「楚留香」、「上海灘」、「新白娘子傳奇」等劇的香港資深藝人趙雅芝，已經71歲了，本該是含飴弄孫的年紀，卻被發現上綜藝、商演、直播帶貨不斷。近日，她在網上推銷抗皺精華保養品時，遭網友以彈幕狠酸「一把年紀還出來賣笑」，趙雅芝雖繼續帶貨，卻被眼尖網友發現手部微顫，疑似情緒有所波動。

趙雅芝近期因直播帶貨引發爭議，有爆料稱她之所以這麼努力工作，是因為家庭經濟壓力，其中尤其為40歲演員兒子黃愷傑事業發展擔憂。近日，當她在直播間優雅介紹產品時，卻被網友評論，「葉童在家當貴婦，您這把年紀了還出來賣笑」。也有人嘲諷她「消費情懷無底線」、「白娘子濾鏡碎一地」。

酸民的言論引起不少網友反彈，有人直斥「這話太刻薄了」、「有必要說這麼難聽嗎」、「喜歡就看，不喜歡就不看」，趙雅芝影迷總會則發出反網路暴力聲明，強調「風骨不可折，清譽不可污」。更有網友心疼表示，「姐姐別忍了，下播吧」。

據悉，有網友統計過趙雅芝的行程表，顯示她過去一年間輾轉北京、上海、廣州等12個城市，參與12檔綜藝錄製、6場商業演出，平均每個月只有不到2天的休息時間，堪稱高強度工作。

香港 葉童

上一則

小沈陽邀女兒、妻弟當嘉賓 觀眾怒：演唱會變家庭KTV

下一則

「藏海傳」熱度衝高…褚懷明等3反派組「皮筋猴男團」 網上暴紅

延伸閱讀

葉童告別許仙 蘇州站後不再參與「白娘子」巡演

葉童告別許仙 蘇州站後不再參與「白娘子」巡演
天菜兒被爆秘婚 71歲趙雅芝傳升格當婆婆

天菜兒被爆秘婚 71歲趙雅芝傳升格當婆婆
葉童突拋震撼彈 拒參加「白娘子傳奇演唱會」告別許仙

葉童突拋震撼彈 拒參加「白娘子傳奇演唱會」告別許仙
事業曾陷低潮 葉童一番話獲讚「心靈按摩師」

事業曾陷低潮 葉童一番話獲讚「心靈按摩師」

熱門新聞

肖戰主演古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

2025-06-01 10:02
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
章子怡公開和女兒醒醒的合照。(取材自章子怡微博)

章子怡公開9歲女兒正面照 五官拷貝汪峰「爸爸贏了」

2025-06-02 01:52
宋祖兒(右)透露劉宇寧在片場「不看手機、不拿劇本」。(取材自微博)

「折腰」片場不看手機、不拿劇本… 劉宇寧「沉浸式拍劇」衝熱搜

2025-05-26 22:32
趙麗穎為「在人間」挑戰多重人格。(取材自微博)

趙麗穎「在人間」演技挨批「像矽膠人」 男一被讚凍齡

2025-05-30 02:30
劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10

超人氣

更多 >
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
多次召回維修 選購二手車避開這五款油電混合車

多次召回維修 選購二手車避開這五款油電混合車
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深